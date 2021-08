In mezelf gek maken met vragen, ben ik hoogleraar

Ik snotterdeblotter. Ik nies, snies, proest, hoest.

Ik test mezelf – heb geen corona.

Het rare verschijnsel doet zich voor dat ik dat niet geloof. Ik voel me namelijk beroerd, verkouden, moe. Vooruit, ik test mezelf nog een keer.

Niets aan de hand. Gewoon een grotemensenverkoudheid.

Dat kan toch bijna niet? Ik was mijn handen nog steeds, nies en hoest in een elleboog en hou in supermarkten anderhalve meter afstand, maar daar ben ik niet geweest, want ik ben niet zo geëmancipeerd.

Waar heb ik dan mijn verkoudheidsvirus opgelopen? Van de tv kun je volgens mij geen verkoudheid oplopen.

Heb ik 59 euro over voor een sneltest?

Ik voel me daar eigenlijk te beroerd voor, maar ik heb geen koorts en alleen boven de 37 graden mag je thuisblijven, zei mijn moeder. Dus ik laat me nog eens testen.

Wederom geen corona. Geen deltavariant. Eigenlijk wist ik dat al, maar ik wist het ook weer niet.

Vreemd is dat. Waarom wantrouw ik zo’n zelfgekochte sneltest? En waarom denk ik (nog steeds): is die dure test bij mij eigenlijk wel goed afgenomen? Waarom wil ik er niet meteen aan dat ik geen corona heb?

Onzekerheid is een gevoel dat de duivel ons heeft ingeblazen. Zodra we van iets zeker zijn – je hebt geen corona – slaat de twijfel toe: die tests deugen niet, ze hebben die bij mij niet goed uitgevoerd.

Zou ik wél corona hebben, dan zou ook meteen weer de onzekerheid toeslaan. Ga ik er echt niet dood aan omdat ik twee keer ben gevaccineerd? Waarom is de afweer bij mij niet goed? Klopt het eigenlijk wel, dat ik corona heb?

In mezelf gek maken met vragen, ben ik een hoogleraar.

Zekerheid zwijgt, onzekerheid vraagt.

De duivel heeft bij mij extra onzekerheid ingeblazen. Dus de dialoog met mezelf stopt niet. Nooit.

Het wereldnieuws lijdt eveneens aan chronische onzekerheid. Daarom zul je zien dat bij eventuele zekerheid sommigen dat onmiddellijk ongeloofwaardig vinden. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk vastgesteld dat een vaccin helpt. Dan zijn er meteen volksstammen die dat in twijfel trekken. Zo is het met alles.

Onzekerheid is het goede broertje van twijfel. Twijfel was het opvoedingsdoel van mijn ouders (“Twijfel aan alles, jongen.”). Maar hebben ze me toen ook niet opgezadeld met onzekerheid?

Dat weet ik niet. Althans, dat weet ik niet zeker. Dan kan door mijn corona komen die ik misschien toch heb.

t.holman@parool.nl

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.