In hotel Blooming in Bergen kwamen de ergernissen op tafel

In hotel Blooming in Bergen kwamen de wethouders en burgemeester Halsema vorige week bijeen. Carpoolend in de dienstauto’s vanuit Amsterdam die kant op, inchecken in de hotelkamers, een prima lunch, de zilte zeelucht opsnuiven, verse koffie, een paar zonnestralen die door de ramen van de vergaderkamer vallen.

Pais en vree, zou je verwachten. Ware het niet dat de leider van de negen wethouders, Marjolein Moorman (PvdA), volgens de anderen al geïrriteerd was toen de onderhandelingen over de voorjaarsnota nog moesten beginnen. Ze was ontevreden over de eerste conceptversie van de nota die ze eerder van partijgenoot Hester van Buren had gekregen.

In de vergaderzaal leidde het tot gefronste wenkbrauwen: andere aanwezigen begrepen niet dat Moorman dit als ongekroonde leider van het college niet meteen met Van Buren had afgetikt.

De inhoudelijke reden voor de irritatie van Moorman zou zijn geweest dat er te veel geld uitgegeven wordt aan stenen. Zo werd er in Bergen bijvoorbeeld gediscussieerd over een brug over het IJ, waarbij de PvdA-leider zich afvroeg of een groot deel van het geld niet beter achter de hand gehouden kon worden. Was 50 miljoen in plaats van 100 miljoen euro niet genoeg?

De meeste anderen vonden van niet. Met 100 miljoen euro zet Amsterdam zijn eigen aandeel in de kosten apart én er gaat een symbolische werking van uit, dat dit college het echt wil. Met een sprong over het IJ vinden ze ook dat Amsterdam concrete stappen zet in het creëren van kansengelijkheid, waar Noord nu nog relatief op achterstand staat.

De ergernissen tussen de wethouders zijn niet nieuw. Moorman wordt vaker verweten te veel een ideologische strijd te voeren. Reinier van Dantzig (D66) krijgt van PvdA en GroenLinks met regelmaat te horen dat hij niet genoeg oog heeft voor sociale vraagstukken. Het is de D66’er ook niet in dank afgenomen dat hij niet ingreep toen Shula Rijxman als wethouder aan het stuntelen was.

Rutger Groot Wassink (GroenLinks) manoeuvreert zich makkelijker door de discussies en vormt als het ware een buffer tussen Van Dantzig en Moorman. Maar binnen het college vinden ze het ook vervelend dat hij rond het blowverbod een eigen koers vaart. Hij wil niet de geschiedenis ingaan als wethouder die blowen in de openbare ruimte verboden heeft gemaakt, zo valt uit eerdere interne notulen op te maken.

Zo gelijkgestemd als het soms lijkt, is het Amsterdamse college dus niet – al knettert het nog lang niet zo erg als het in de regering kan doen. Al carpoolend, en met geld voor de brug over het IJ, reden de wethouders en Halsema in harmonie terug naar Amsterdam.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

