In het praathuis klonk het mooi, kom nu maar op dan: red de jongens uit de moeilijke wijken uit de zware misdaad

Het zijn zware tijden voor een natuurlijke optimist – op vele fronten, helaas ook letterlijk. Toch wil ik het blijven proberen. We hebben gestemd en de winnaars mogen een nieuw stadsbestuur formeren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Het Parool en debatcentrum De Balie hielden zondag het slotdebat in de aanloop naar de stembusgang en ik mocht te midden van de lijsttrekkers mijn schot voor de boeg lossen over hét thema waarom de Amsterdamse beleidsmakers zich zouden moeten bekreunen. Wat zou het mooi zijn als u mijn hartekreet nu zou raden.

Red de jongens uit de moeilijke wijken uit de zware misdaad, riep ik maar weer.

Tegen de miljardenindustrie waartoe de internationale cocaïnehandel is verworden, kan de gemeente weinig betekenen. Het idee al zou naïef zijn. Leg de drugsbazen een strobreed in de weg waar dat lokaal kan, dat is het.

Wat zéker kan en moet? De bedenkelijke tendens keren dat steeds jongere jongens zich laten verblinden door de vuige beloftes van drugsbendes. Overtuig ze dat het koerieren, partijen cocaïne uit de zeehavens halen of (bij)rollen aanvaarden in niets ontziend onderwereldgeweld ál-tijd een dood spoor is.

De pijnlijke excessen zijn te bekend. Tientallen onderwereldmoorden met twintigers in sleutelrollen; blunders die onschuldigen het leven kostten; de moorden op doelbewust verkozen slachtoffers in de bovenwereld zoals broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en vertrouwensman Peter R. de Vries van de kroongetuige.

In De Balie hield ik de lijsttrekkers voor dat er weliswaar veelzijdige ‘masterplannen’ zijn uitgeschreven voor met name Zuidoost en Nieuw-West, waar de problemen het nijpendst zijn, en dat een overkoepelend drugsplan het experimenteren waard is.

Eindelijk is het taboe verbroken op het benoemen van de problemen in de wijken, en staan de bewoners niet nog langer in de kou door dat heilloze wegpoetsen van hun malaise.

Maar. De financiering van die plannen is brak, laat staan dat is voorzien in de tientallen miljoenen voor de broodnodige lange adem. Serieus beleid kost decennia, niet die collegeperiode van vier jaar.

Mijn optimisme zit erin, dat lijsttrekkers en achterbannen van links tot rechts tijdens en na het debat beloofden dat geld te zoeken.

Een cynicus zou wijzen op het cruciale verschil tussen vóór en na verkiezingen, maar zo’n cynicus wil ik niet zijn.

Wie die nieuwe coalitie ook gaan vormen: kom maar op dan. Doe het voor degenen die nog amper mochten stemmen – en die al die beloftes zondag zéker niet meekregen. Bewijs die goede wil niet in dat warme praathuis, maar in hun rauwe, kille buitenwereld. Vergeet vooral ook niet dat het bedrijfsleven inmiddels belegen beloftes heeft gedaan serieus mee te zullen betalen. Hou ze daar maar eens aan.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.