Gorbatsjov bracht twee zaken aan het licht: dat men peres­trojka (hervorming) en glasnost (openheid) wilde. Vrijheid, kortom. Maar ook dat men daar snel genoeg van had.

Vrijheid zweefde in Rusland tussen droom en nachtmerrie. Vrijheid werd gebruikt om nieuwe grenzen te stellen. Het Sovjetrijk viel uit elkaar. Men, een wisselende groep, wilde onder de knoet van Moskou vandaan.

In het Kremlin vond men de nachtmerrie veiliger. Die kende men, die had men al sinds 1917 in meer of mindere mate. Als kapitalisme generaties lang als de duivel wordt gezien, wordt het niet opeens een lieve poes.

Gorbatsjov stierf eergisteren als een verguisd man. Voor jongere generaties was hij een onbekende. Een regel met een datum in een geschiedenisboekje.

Poetin moet hem wel verafschuwen. ‘Mij zal zo’n verguizing niet deelachtig worden,’ zal hij hebben gedacht.

Gisteren las ik ergens dat alle Russische generaals in Oekraïne nu aan Poetin persoonlijk verantwoording moeten afleggen. Zeker nu het tegenoffensief van Oekraïne is begonnen. Hij vertrouwt zijn generaals niet meer.

Als dat waar is, is zijn einde nabij. Je kunt niet eindeloos jonge mensen de dood insturen. En een miskende generaal wil ook macht.

In de jaren tachtig snapte ik niet dat het ­Gorbatsjov niet lukte hervormingen door te voeren. Hij liet politieke gevangenen vrij, stopte de oorlog in Afghanistan en heel langzaam probeerde hij een vrijemarkteconomie in te voeren.

Allemaal goede zaken. Toch mislukte het. Men zag het als een groot verlies.

“Hoe zou jij het vinden als Nederland opeens alleen bestond uit Utrecht, Noord- en Zuid Holland en Groningen?” vroeg een vriend die het comunisme nog aaide.

“Niet leuk,” zei ik, maar eigenlijk kon het me niets schelen. De vergelijking ging niet op en wat was er tegen een klein land? Als je de wereldkaart bekeek, was Nederland toch ook een vliegenstrontje?

Maar Rusland wilde een grootmacht zijn. ­Ofschoon wij, jongeren, hielden van de ­Russische cultuur en de grootsheid daarvan duidelijk zagen, leek het soms een land met een minderwaardigheidscomplex. Zeker ten ­opzichte van Amerika, terwijl wij destijds ­kritischer waren op Uncle Joe.

Ik weigerde te denken dat er zoiets bestond als De Rus of De Oekraïner. Zeker niet bij zo’n gigantisch land met weet ik hoeveel volkeren. Dat minderwaardigheidscomplex leek ons ­onzin.

Michail Gorbatsjov was een typische held van de jaren zestig en ­zeventig. Maar alleen voor ons. Wij ervoeren hem als iemand die ons gelijk bevestigde, namelijk dat kapitalisme en vrijheid noodzakelijk waren.

