In Heerlen-Noord kan een op de vijf bewoners geen brief meer lezen

André van der Ven, werkzaam bij de plaatselijke plantsoenendienst, vertelde wat het betekent als je nooit fatsoenlijk hebt leren lezen en schrijven: leven in een leugen.

In Nederland wonen 2,5 miljoen mensen die dit stukje niet kunnen lezen. Niet omdat ze geen toegang hebben tot de krant, maar omdat ze in de loop van hun leven een ernstige taalachterstand hebben opgelopen. Daar keek Lips van op.

Zondagavond begon een nieuw seizoen van het onderzoeksjournalistieke tv-programma Pointer. De makers waren neergestreken in het Zuid-Limburgse Heerlen, waar relatief veel laaggeletterden wonen en waar het stikt van de projecten om daar wat tegen te doen: van extra leeslessen in het onderwijs tot taalcursussen voor volwassenen, prachtige bibliotheken en gratis opvang op de peuterspeelzaal.

En toch lukt het niet. Sterker nog: het gaat van kwaad tot erger. In Heerlen-Noord weet een op de vijf bewoners zich geen raad met, pak hem beet, een brief van de bank.

Meer dan de helft van de laaggeletterden ging gewoon in Nederland naar de basisschool, hield Geke van Velzen van de Stichting Lezen en Schrijven de kijkers voor. André van der Ven, werkzaam bij de plaatselijke plantsoenendienst, vertelde wat het betekent als je nooit fatsoenlijk hebt leren lezen en schrijven: leven in een leugen.

Op zijn 36ste leerde hij alsnog lezen en nu helpt hij de gemeente met het schrijven van brieven aan mensen die liever geen brieven lezen. Trottoir? Waarom staat daar niet gewoon stoep?

Lips schoof aan in een schoollokaal van de mbo-opleiding evenementenorganisatie. Daar werd hij niet vrolijk van. In WhatsApp schrijf je toch nooit hele zinnen, zei een leerling. En waarom zou je überhaupt een stukje tekst produceren als je net zo goed een filmpje kunt sturen. Een ander wees op de zegeningen van de autocorrectie.

Tijd voor een deltaplan, dacht Lips. “Weet je waar we goed in zijn,” zei onderzoeker Maurice de Greef. “Prachtige projecten verzinnen. En als ze dan blijken te werken, zeggen we: mooi. En we stoppen er weer mee.”

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.