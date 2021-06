Thierry Baudet zou Nederland redden, maar gooit het nu over een andere boeg: hij begint zijn eigen land. Forumland. Forumland ligt gewoon in Nederland. Leven in een parallel universum past goed bij Baudet, hij doet het tenslotte al jaren. Ook de nieuwbakken spirituele ‘linkse’ aanbidders zijn met dat concept bekend. In de volksmond gaat Forumland Het Vierde Rijk heten, een ideetje van Freek Jansen. Die staat straks bij de ingang de hele dag in een pluche Theo Hiddemapak het Horst Wessellied te zingen. De slogan: Forumland, meer dan een land. Forumland is een idee, een gevoel, een way of life die door je raszuivere bloed stroomt, als sprezzatura.

Er komt een eigen munt. Eigen scholen. “De huidige FvD-app, nu nog vooral een pr-kanaal, moet een Marktplaats voor spullen gaan worden,” aldus Baudet. Daar kunnen leden voor schappelijke prijsjes hun favoriete collector’s items verpatsen: een eerste druk van Mein Kampf, een SS-kostuum dat ooit nog van de achterneef van Heinrich Himmler is geweest, een oude Buysverpakking zoenen waarop het n-woord nog staat.

Er komen ook aparte datingapps, zodat FvD-ers met elkaar kunnen neuken, trouwen en zich onderling kunnen voortplanten, net zo lang tot Forumland genetisch een soort Volendam is. Eindelijk hoeft er niemand meer bang te zijn dat zijn zus thuiskomst met een zwarte man. Daten zonder homeopathische verdunning wordt een grondrecht. Slide in die DM en begin gerust met een racistische mop. Nooit meer zal een woke feminist jou, als Jordan Peterson liefhebbende, Pepe The Frog postende salesmanager te kennen geven dat ze zelf ook een wil heeft en dat je een seksistische zolderkamerrukker bent. Nee, in Forumland bedoelen vrouwen altijd ‘ja’, ook wanneer ze ’nee’ zeggen. Ze drijven met je mee, naar Zoetermeer en Schagen, op je opblaasbare VOC-renaissancevloot.

Nooit meer moderne kunst, nooit meer popmuziek. Nooit meer zo’n links mens tegenkomen dat naar de Vegetarische Slager of de Wereldwinkel ruikt en je vanachter een Groene Amsterdammer veroordelend aankijkt, wanneer je in je IJzerwake-shirt voorbijloopt. Nooit meer allochtonen met een grote bek, nee in Forumland kennen die hun plek: ze poetsen je schoenen, ze halen je koffie, ze zorgen voor dans en zang. In Forumland blijft het dominant blank en keert de goeie ouwe tijd terug, voor de kleine eeuwigheid. Nooit meer Fernandes Cherry Bouquet, alleen nog maar Thierry Baudet.

In Forumland worden geen vluchtelingen binnengelaten, maar heel soms wordt er een uitzondering gemaakt. Het schijnt dat een zekere ex-gemeenteambtenaar, die recent in zijn eigen land in ongenade is gevallen na een bedenkelijke deal met de overheid, al politiek asiel heeft aangevraagd.

Forumland is een utopie, die spoedig werkelijkheid zal worden. Een land waarin je als FvD’er nooit meer geconfronteerd wordt met mensen die er andere levensovertuigingen op nahouden. Schitterend: de man die de hele dag ‘cancelcultuur’ en ‘snowflakes’ roept, begint zijn eigen safe space. Zo wordt Baudet alsnog premier, van een avondland dat hij zelf heeft verzonnen.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.