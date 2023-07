In dit stadium van het proces-Weski horen we vooral onheilspellend gerommel in de verte

Wat weten we nog weinig van de veelbesproken vervolging van advocaat Inez Weski voor het lidmaatschap van twee criminele organisaties van Ridouan Taghi (in witwassen en drugshandel). Zolang zowat elk detail nog hoogst vertrouwelijk is, klinkt nu en dan slechts onheilspellend gerommel in de verte.

Het zal niet verbazen dat ik dit het vervelendste stadium van zo’n procedure vindt.

We komen verdomd weinig te weten, want alle partijen zitten begrijpelijkerwijs op hun kaarten. Sommigen sorteren achter de schermen ondertussen voor, waardoor bijzaken ineens hoofdzaken kunnen lijken.

Zo was daar deze weken de ketelmuziek rond de vraag of officieren van justitie in deze extreem gevoelige zaak ondanks alle voorzorgsmaatregelen van rechters, de deken en hun leiding tóch zo onvoorzichtig met haar vertrouwelijke dossiers zijn omgesprongen dat, zoals het dan al snel heet, ‘de zaak op losse schroeven kan komen te staan’.

Achtergrond was een kort geding dat Weski en haar advocaten in beslotenheid hadden gevoerd over al die in haar praktijk in beslag genomen dossiers. De twee onderzoeksrechters hebben uit tijdgebrek een ‘geheimhouderofficier van justitie’ en drie ‘geheimhoudermedewerkers’ van de politie betrokken bij het uitpluizen welke stukken wél naar het onderzoeksteam in haar strafzaak 26Palma mogen, en welke (absoluut) niet – vanwege het verschoningsrecht van Weski en de roemruchte clientèle die ze in bijna 45 jaar heeft bijgestaan.

Volgens Weski is dat betrekken van opsporingsmensen op zichzelf al ‘een onrechtmatige overheidsdaad’ en is haar recht op een eerlijk proces geschonden. In het kort geding besloot de rechter dat een civiele rechter in ons gescheiden rechtssysteem niet op de stoel van de strafrechter mag gaan zitten. Weski was met haar grieven domweg aan het verkeerde adres. In een ‘turbospoedappèl’ (jaja) bekrachtigde het Haagse gerechtshof dat vonnis op 17 juli.

Het hof onderbouwde pas deze week dat standpunt. Ondertussen was in media en wandelgangen van rechtbanken druk gespeculeerd over de mogelijke gevolgen voor de gevoeligste strafzaak van het moment. Die zal hoe dan ook onder hoogspanning worden gevoerd, maar we weten nog steeds niet wanneer.

Het deed me denken aan de afpersingszaak tegen Willem Holleeder in 2007, die door enkele onbesuisde collega’s tot het ‘Proces van de Eeuw’ was uitgeroepen (wisten zij veel wat nog zou komen). Ineens lag alles stil, omdat de hartkleppen van (toen) ’s lands beruchtste crimineel lekten.

Zou hij überhaupt overleven?! Zo ja, kon hij nog terechtstaan? Elk gerucht over zijn gammele gezondheid en operaties was nieuws; meermaals werd Holleeder op sterven na dood verklaard. Tot hij gewoon weer in de zwaarbeveiligde rechtszalen verscheen en het recht zijn loop had. Nu zit hij levenslang uit voor liquidaties.

Benieuwd hoe we over een jaar op het proces van Weski terugkijken.

