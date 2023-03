‘In deze propagandaoorlog troeft Zelensky Poetin elke dag af’

Alexander Rodnyansky is de bekendste filmproducent en mediaondernemer in Rusland en Oekraïne. Zijn films kregen vier keer een Oscarnominatie. Alexander richtte het eerste onafhankelijke tv-station in Kyiv op, 1+1, en werkte nauw samen met toenmalig acteur Zelensky. Daarna leidde hij de succesvolle Russische tv-zender CTC.

Geboren in Kyiv woonde Alexander net als wijzelf de laatste decennia in Rusland. Zijn beroemdste films, Leviathan en Liefdeloos, maakte hij in Rusland, samen met de Russische regisseur Andrej Zvjagintsev en met Russische acteurs. Leviathan was de officiële Russische inzending voor de Oscars en werd bekroond met een nominatie en een Golden Globe.

Oekraïens of Russisch, het maakte al die jaren niets uit. Niemand keek naar je paspoort of je geboorteplek. Ook Zelensky zelf was als acteur en comedian actief in Rusland. De grenzen leken niet te tellen, want de cultuur en ook de taal waren grensoverschrijdend.

Tot de oorlog. Terwijl zakenmensen en ook kunstenaars van Oekraïense afkomst, maar inmiddels gesetteld in Moskou, twijfelden, koos Rodnyansky vanaf dag één resoluut partij voor Oekraïne. Dat werd hem in het Kremlin bepaald niet in dank afgenomen. Had hij niet jarenlang films geproduceerd met steun van het Russische filmfonds?!

De Rodnyansky’s moesten de benen nemen. Alexander werd door de Russische overheid tot ‘buitenlands agent’ bestempeld – een kwalificatie voorbehouden aan Russische journalisten en activisten. Een extra bewijs dat het Kremlin zich verraden voelde door ‘hun’ beroemde filmregisseur. Dat zijn zoon inmiddels was benoemd tot Zelenksy’s economische topadviseur zal ook niet hebben geholpen.

Rodnyansky heeft door zijn geschiedenis een uniek netwerk aan beide kanten. Toen hij ons deze week in Amsterdam bezocht was ik natuurlijk nieuwsgierig naar zijn blik op de oorlog.

“Het zelfvertrouwen in Kyiv is heel groot,” vertelde Rodnyansky. “Er is echt het gevoel dat het Oekraïense leger aan de winnende hand is. De voorbereidingen voor een nieuw Oekraïens offensief zijn in volle gang. Niemand – behalve natuurlijk de militaire staf – weet precies waar en wanneer Oekraïne zal toeslaan, maar dat er iets gaat gebeuren staat wel vast. De komende maanden worden cruciaal. Als Oekraïne de Russen een nieuwe klap kan toebrengen, zoals bij Cherson, dan staat Zelensky veel sterker in zijn schoenen bij mogelijke onderhandelingen. Mislukt het tegenoffensief, dan kan de oorlog nog jaren duren.”

“En Bachmoet, waar niet alleen de Russen zware verliezen lijden, maar ook de Oekraïners,” vroeg ik, “tast dat Zelensky’s populariteit niet aan?”

“Elke oorlog kent zijn symbolen – Verdun, Stalingrad, Marioepol en nu Bachmoet. Dit is net zo goed een propagandaoorlog, waarin Zelensky elke dag Poetin aftroeft. Westerse analisten voorspellen al weken de val van Bachmoet, maar Zelensky was er deze week nog op bezoek, zich ontspannen mengend onder de manschappen. Die beelden zijn goud waard. Vergelijk ze eens met de geënsceneerde beelden van Poetin in Marioepol. Gelukkig lijken de Russen het momentum nu kwijt in Bachmoet, een geweldige opsteker voor Zelensky.”

Rodnyansky kwam naar Amsterdam om onze redactie van onafhankelijke Russische journalisten te bezoeken. “Wat jullie hier doen is heel belangrijk. De pers in Rusland bestaat niet meer, dat is alleen nog propaganda. Maar om heel eerlijk te zijn, schrijft de Oekraïense pers ook niet alles. Dat is ook heel begrijpelijk, als je zo onder vuur ligt. Daarom is het zo goed dat jullie vanuit Amsterdam een onafhankelijk geluid laten horen met een team van journalisten, van wie velen net als ik zijn geboren en getogen in Oekraïne en volwassen werden in Rusland.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.