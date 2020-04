In de woorden van Trump is de VS nu zelf een shithole country

In de laatste Zondag met Lubach werden China en de WHO vakkundig gedist en geshamed.

Op erg geestige wijze fileerde ZML China’s aanpak van het coronavirus, zijn onbetrouwbare informatievoorziening en de volgzame houding van de WHO ten opzichte van China. Begrijpelijk dat het programma goed scoort, zo geven mijn studenten mediastudies aan het niet alleen als vermaak maar ook als relevante nieuwsbron te zien.

Het is jammer dat ZML nu met vakantie is. Ik had graag gezien hoe ze ook gehakt hadden gemaakt van Donald Trump en zijn schandalige omgang met het coronavirus. Zijn als persconferenties vermomde campagnebijeenkomsten zijn een goudmijn voor de redactie. Ze zitten boordevol propaganda, misleidende beweringen en ­keiharde leugens over van alles en nog wat, smerige aanvallen op kritische journalisten en de vrije nieuwsgaring, opzichtige zelf­felicitatie en absurde ‘gezondheidsadviezen’.

Die verkapte ‘gezondheids­adviezen’ van Trump zijn levensgevaarlijk. Zijn uitspraken over ontsmettingsmiddel als mogelijke remedie tegen corona kunnen zijn volgelingen aansporen die in te nemen. Geschokte artsen en zelfs de fabrikant van Dettol waarschuwden het publiek daar direct tegen. Ze waren niet vergeten dat Trump eerder chloroquine, een antimalariamiddel met soms erns­tige bijwerkingen, aanprees en het middel vervolgens massaal werd ingeslagen. Een Trumpvolgeling overleed zelfs na het innemen van het verkeerde, zeer ­giftige, chloroquinefosfaat.

Voor kritische journalistieke en satirische items over Trump en de coronacrisis ligt het materiaal voor het oprapen. Ondanks waarschuwingen deed Trump het verwoestende virus af als een ‘soort griepje’ dat op magische wijze zou verdwijnen. Hij nam te laat maatregelen, het Amerikaanse zorgsysteem was totaal onvoorbereid.

In een nepotistische reflex gaf Trump zijn ongeschikte schoonzoon Jared Kushner de leiding over een invloedrijk schaduwcrisisteam. En toen hordes met automatische geweren bewapende Trumpvolgelingen in door Democraten gerunde staten protesteerden tegen de lockdown en daarbij toegangswegen tot ziekenhuizen blokkeerden, steunde Trump hen openlijk. Het waren verstandige mensen en de betreffende staten moesten worden bevrijd, zei hij.

Ondertussen is de VS ‘wereldleider’ qua aantal coronapatiënten en -doden, kampt het met een overbelast en kapot zorg­systeem en ontbreekt een sociaal vangnet voor de tientallen miljoenen armen en werklozen. In The Guardian noemt econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz de VS een derdewereldland; in de woorden van Trump is de VS nu dus zelf een shithole country.

Wanneer ZML in het najaar terugkeert, zijn we weer vele nieuwe Trumpleugens en ­-schandalen verder. Genoeg materiaal voor een aflevering over waarom de VS, nee de wereld, via de presidentsver­kiezingen in november bevrijd zou moeten worden van Trump en zijn corrupte regime.

Reza Kartosen-Wong is mediawetenschapper en publicist. Elke maandag schrijft hij een column voor Het Parool.

Reageren? reza@parool.nl.