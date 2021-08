In de stille lange koele gangen werken we aan een nieuw lied voor Maria

Met mijn rolkoffertje loop ik over de oprijlaan, op zoek naar de ingang van het enorme klooster waar ik de komende dagen zal doorbrengen. Niet voor een retraite of bekering maar om met een andere artiest een samenwerking aan te gaan, ons een paar dagen onder te dompelen in het leven met de broeders van het Dominicanenklooster. Om ons uit te laten dagen een gezamenlijk nieuw werk te creëren. Het gaat vooral om Maria, of we een lied voor Maria willen maken.

Het tekent een beetje mijn verschuivende reis van de laatste tijd, het zijn niet de grote festivals die me een podium bieden maar de kerken die hun deuren wagenwijd openen voor mij en mijn gedichten. Alleen deze zomer al waren het er een handvol, in het uiterste noorden van ­Groningen, de grote Haagse Kloosterkerk aan het Voorhout en nu dus in Zwolle. En als ik hier vertrek, rij ik gelijk door naar een kerkje midden in het boerenland rondom Delft om voor te dragen. Kerken lijken de nieuwe culturele hotspot.

In het klooster spreken we een Mariadeskundige met wie we een zeer boeiend onderhoud hebben over de grote moeder. De avond voor mijn vertrek heb ik het grote beeld afgestoft van Maria dat al dertig jaar onderdeel uitmaakt van mijn huishouden. Zij en de Jezus in haar armen zijn nogal gehavend, na tig verhuizingen zijn er stukjes afgebroken en ergens steekt een kaal stuk ijzer uit. Maar sinds ze werd verkregen bij de kerkuitverkoop in de jaren zeventig en ik haar mocht meenemen uit het ouderlijk huis, is ze onderdeel van mijn inboedel.

We delen het dagelijks brood met de broeders, we schuiven aan bij het ochtend- en het avondgebed en voeren gesprekken, die soms gaan over zingeving, over geloven in het geloven en soms over glutenallergie, hoeveel soorten mieren er zijn en andere aardse zaken. Langzaam valt de onrust van me af en in stilte bewandel ik de lange koele gangen, aanschouw de vele beelden en afbeeldingen, volg het licht dat door de glas-in-loodramen valt en bekijk de vele Maria’s die overal te vinden zijn. Ik slaap als een roos in de eenvoudige gastenkamer, beter dan ik in tijden heb gedaan. Met een van de lekenbroeders heb ik een diepgaande conversatie over je binnen en buiten het geloof bevinden.

We sluiten af met een concert in de enorme kapel, voor iedereen toegankelijk. En terwijl ik wegrij zie ik de deuren wagenwijd openstaan. Als ware het armen, welkom en gastvrij. Een plek waar moeiteloos een bord werd bijgezet, een stoel werd aangeschoven en ik drie dagen lang van buik tot ziel werd gevoed. Waar ik in de stilte tussen de gebeden een eigen gedicht mocht zingen.

