In de lunchpauzes is er een extra buzz in de nieuwe boekhandel op het Bijlmerplein

Athenaeum Boekhandel Zuidoost is een feit. Want Amsterdam is meer dan het centrum. En directeur Paulien Loerts van Athenaeum, tevens de baas bij Singel Uitgeverijen, heeft geen zin om te gaan zitten simmen over het boekenvak. Kansen ziet ze, uitdagingen – haar queeste naar nieuwe buurten is nog maar net begonnen.

De vijf Athenaeum Boekhandels die ze vorig jaar april overnam – Athenaeum Spui en Haarlem, Boekhandel Het Martyrium, Boekhandel Van Rossum en de boekhandel in het Rijksmuseum – kregen een opfrisbeurt. En nu is er een nieuwe vestiging op het Bijlmerplein, pal naast station Bijlmer. Met een nieuw, divers team zoals diversiteit zich ook vertaalt naar het aanbod.

De oude, stinkende meuk van een voormalig horecapand – achterin troffen ze een dode muis – heeft plaatsgemaakt voor een ruime boekhandel met een industriële inrichting. Denk grijze muren, stalen kasten. Winkelchef 1, Reny van der Kamp, heeft vanaf het Spui de overstap naar Zuidoost gemaakt. Chef 2 Joan Windzak, tevens eigenaar van de diverse kinderboekwinkel EduCulture in Oost, woont er zelf.

Jonge mensen hebben ze aangenomen. Hippe, benadrukken ze: Julia, Cole, Chris, Ayoub en Bart. Toen ze met z’n allen op de foto gingen had een toeschouwer gevraagd: ‘Heeft die jongen nou make-up op?’ Ja, die jongen had make-up op.

Fijn detail: bij de kassa ligt een schriftje waarin ze noteren wat de klanten willen. Want het moet de winkel worden van de buurt. Er zijn twee stromen die de weg moeten vinden: de bewoners, meer dan honderd nationaliteiten; en het grote publiek dat elke dag de kantoren bevolkt en in de pauzes gaat lunchen en shoppen – dan is er een extra buzz, wisten ze al na twee weken proefdraaien.

Ze hebben al een klas van het ROC binnen gehad. Een docent had gevraagd: mag ik hier met mijn leerlingen langskomen? Even later belde hij: mag het nú? Kwamen er een stuk of veertien lange slungels, zúlke sneakers. Heeft u iets over de piramides, had een van hen gevraagd. Zoals Windzak het formuleert in een tegelwaardige tekst: ‘Met hoge verwachtingen krijg je veel meer terug dan met lage verwachtingen.’

De eerste signeersessie is een feit: buurtbewoner Hugo Broers kwam met zijn Penoze Hugo. Op de zaterdagen van de verlengde Boekenweek hielpen schrijvers Sholeh Rezazadeh (De hemel is altijd paars), Chris Polanen (Centaur) en Abdelkader Benali (Moeder en zoon) met inpakken.

Ook is er de (letterijk) Rode Kast. Toen ik er was gevuld met de twintig genomineerde boeken voor de Europese literatuurprijs. Tijdens de Boekenweek met het thema Eerste liefde. De prijskast, de toonkamer – daar kunnen ze inspelen op actualiteit en debat.

Boeken in plaats van (meer) horeca, zegt Windzak, dat is wat Zuidoost verdient.

Food for thought.

Marjolijn de Cocq schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? m.decocq@parool.nl