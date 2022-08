In de klauwen van de FSB was Michail Sokolov gehaat en moederziel alleen

Zoon Pjotr – reporter bij The Guardian – trok deze week naar Zeeland om vlak bij het azc aldaar koffie te drinken met een Russische asielzoeker. Het verhaal dat hij van Michail Sokolov (25) optekende is schokkend maar vooral ook tragisch.

Sokolov komt uit het industriestadje Votkinsk, zo’n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Daar ontwikkelde hij zich als ambitieuze anti-Poetin- en corruptieactivist. Op zijn YouTubekanaal publiceerde hij filmpjes over corruptie van lokale autoriteiten en zakenmensen. Sokolov sloot zich aan bij het anticorruptienetwerk van Aleksej Navalny – Ruslands belangrijkste oppositieleider en anticorruptieonderzoeker.

Op een fatale dag in 2019 werd Michail ontboden op het politiebureau in Votkinsk. Een FSB-agent wachtte hem op en vertelde dat hij vanwege het ontduiken van de dienstplicht strafbaar was en twee jaar de gevangenis in moest, tenzij hij informant werd van de FSB en informatie doorgaf over de organisatie van Navalny.

“Ik was 19,” vertelde Sokolov aan Pjotr, “ik was doodsbang voor de gevangenis. Ik dacht vooral aan mijzelf.”

Een of twee keer in de maand ontmoette Michail zijn ‘FSB handlers’ op afgelegen parkeerplaatsen rond Votkinsk. De FSB-agent leek vooral op zoek naar informatie over corrupte ambtenaren en zakenmensen. “Niet zozeer om een einde aan hun corruptie te maken, maar juist om die mensen te kunnen afpersen. Blijkbaar waren wij effectiever in het opsporen van corruptie dan de FSB zelf.”

“Ik probeerde zo weinig mogelijk informatie te geven,” verdedigt Sokolov zichzelf, “en soms waarschuwde ik vrienden waar de FSB een oog op had. Maar ik heb natuurlijk wel foute dingen gedaan.”

De FSB’ers raakten pas echt opgewonden toen Sokolov begin 2021 een baantje kreeg op het hoofdkantoor van Navalny’s anticorruptiebeweging in Moskou. “Ze wilden alles weten over de financiering van Navalny. Hoe kwam zijn beweging aan het geld, wie nam welke beslissingen?” Sokolov zegt dat hij – tot frustratie van zijn handlers – geen toegang had tot zulke informatie. Hij kon alleen bij documenten over corruptieonderzoeken – en de meeste daarvan waren al publiek.

Na de arrestatie van Navalny, het verbod op alle activiteiten van zijn beweging en de exodus van het hele Navalnyteam bleef er voor Michail Sokolov weinig te spioneren over in Rusland. “Toen kwam de FSB met het idee dat ik naar Georgië zou gaan – de plek waar de meeste leden van de Russische oppositie naar zijn uitgeweken.”

Sokolov zag zijn kans schoon om eindelijk te breken met de FSB. Eenmaal in Tbilisi openbaarde hij zijn FSB verleden. “Zoals ik zijn er honderden FSB-infiltranten binnen de Russische oppositie,” zegt Michail.

Zijn bekentenis leverde hem hoon op bij activisten die niets met hem te maken willen hebben. In Georgië voelde hij zich niet veilig, dus vluchtte hij naar Nederland om politiek asiel aan te vragen. Daar zit hij nu moederziel alleen in het overvolle azc in Zeeland.

Gehaat door iedereen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.