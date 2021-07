In de keuken van mijn geest worden voortdurend erotische heerlijkheden voor mij gekookt

Wat is grensoverschrijdend gedrag precies, vroeg ik me af na het ontslag van wethouder Laurens Ivens van de SP.

Dat je niet mag roepen: “Dag Fatma, wat heb je weer leuke pronte jongens in je bloes!’ begrijp ik. Maar ik zou zeker kunnen zeggen: “Ik vind je vandaag mooi gekleed.” Toch kan zo’n zin ook bol staan van de heimelijke verlangens.

Mijn stelling is: alle complimenten hebben een seksuele ondertoon. De beschaving vond complimenten uit als het speelveld voor gewenste en ongewenste verleiding. Je zegt niet: “Zeg raadslid Toos, ik ben vandaag geil als boter en heb ontzettend veel zin in seks.” Je zegt: “Wat zie je er vandaag goedgehumeurd uit, Toos.” Althans, ik zeg zulke dingen altijd, want directe seksuele toespelingen maak ik niet uit afwijzingsangst. Ik houd ze in de keuken van mijn geest waar voortdurend erotische heerlijkheden voor mij worden gekookt.

Je zou kunnen beweren dat je helemaal nooit iets dubbelzinnigs tegen je ambtenaren moet zeggen, want dan doe je ook niemand kwaad. “Mevrouw Habibbi, mag ik dossier Wonen 3 op mijn bureau?” Maar daar leef ik niet voor. Ik wil avontuur. Daarom zal ik nooit de politiek in gaan.

Ik weet trouwens ook niet precies wanneer de ander het benauwend vindt. Ik denk bijvoorbeeld dat ik ontzettend grappig ben. Dus een relativerende zin tegen een ambtenaar als: “Zeg Hilda, moeten wij niet eens een nacht in het Amstelhotel doorbrengen?” zou ik kunnen houden voor ongelooflijk mal van mezelf – o, wat ben ik toch een rare jongen – terwijl de ander waarschijnlijk terecht denkt: dit is erg bedreigend!

Ik weet dat gewoon niet.

Een hoge ambtenaar heeft mij wel eens in mijn kont geknepen en een uitval gedaan naar mijn kruis en op een andere borrel met twee handen hijgend mijn billen gegrepen. (Het was nog uit de tijd dat ik billen had.) Ik moest erom lachen. Heb toen zelfs de woorden eng of bedreigend niet bedacht. Maar ik kan mij slecht in mensen verplaatsen. En van vrouwen begrijp ik niets.

De oplossing tegen ongewenst gedrag is: zeg meteen wat je ongewenst vindt. Als ondergeschikte zou ik dat misschien ook niet durven en daarom is het goed als je daar een instantie voor hebt aan wie je dat kunt melden.

Laurens Ivens is door velen vele keren gewaarschuwd! Dan hoor je niet in de politiek thuis. Maar in een bordeel.

