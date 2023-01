Op 18 december stond Gerónimo Rulli in de zwoele Qatarese avondlucht voor 88.966 toeschouwers met de Fifawereldbeker in zijn handen. Weliswaar als reservedoelman, maar toch. Precies 24 dagen later stond hij op een kunstgrasveld in de Hollandse stortregen tegen gure windstoten in te knipperen, in een stad waarvan hij de naam vermoedelijk nooit zal leren uitspreken: ’s-Hertogenbosch.

Hij kreeg niet veel te doen, de nieuwe Argentijn van Ajax. De ballen die hij moest vangen, ving hij. De ballen die hem over het glibberige veld werden toegespeeld, nam hij bekwaam aan en speelde hij zelfverzekerd naar iemand anders.

Drie dagen later: thuisdebuut voor 53.649 strontchagrijnige, vervaarlijk grommende Noord-Europeanen. De regen sloeg ditmaal stuk op een glazen schuifdak, waaronder supporters het populaire Amsterdamse volksdeuntje Schreuder rot op zongen.

Zo laconiek als Rulli één of twee foutjes maakte, zo laconiek loste hij ze ook weer op. In zijn eerste twee wedstrijden hield hij de 0 die Ajax voor zijn komst in veertien opeenvolgende duels niet wist te houden.

In de Johan Cruijff ArenA heeft vrijwel niemand een goed humeur. Gero Rulli wel. “Toen Ajax zich meldde, wist ik direct dat ik moest gaan. Het maakt niet uit dat de competitie kleiner is, want ik wil hier zijn. Ik kom hier bij een prachtige club te spelen, een van de beste ter wereld. Voor mij behoort Ajax historisch gezien thuis in een rijtje met clubs als Manchester United, FC Barcelona en AC Milan.”

Het contrast met wat de gemiddelde Ajacied momenteel over Ajax te melden heeft, maakt zijn woorden onbedoeld heel erg grappig. Een beetje ontroerend ook wel: tussen alle nurkse smoelwerken loopt één blije keeper die het helemaal ziet zitten. Rulli is onze levertraan in donkere dagen. Iedereen een eetlepel, dat is goed voor je weerstand in de aanloop naar de Klassieker. We zullen het nodig hebben.

