Je mag, zo leerde ik vroeger, ‘toeval’ nooit in een column gebruiken. Toeval is slechte lijm als je twee zaken aan elkaar wilt plakken. Met ‘toeval’ kun je namelijk altijd samenhangen en verbanden suggereren die er niet zijn.

Maar gisteren had ik een dag met toeval.

Zo ging ik naar IJburg voor een vergadering over een filmscript. Ik werd bij het eindpunt van lijn 26 (IJburg) opgehaald en we liepen een minuut of vijf, waarna we op een bankje in een parkje gingen zitten.

“Weet je waar we hier zitten?”

Ik schudde mijn hoofd.

“Dit is het Theo van Goghpark.”

Ik schaamde me. Nog nooit was ik in dat park geweest.

“Het is een mooi parkje, Theo,” zei ik tegen de hemel. “Veel diverse jeugd, één grote kleurenpracht.”

Terwijl ik een foto maakte, kreeg ik een melding dat ik een mailtje had ontvangen. Het betrof een vacature voor filmconsulenten bij het Filmfonds, dat zijn functionarissen die mijn eventuele scenario’s moeten beoordelen.

In de eerste vijf regels kwam ik al twee keer het woord ‘divers’ tegen. In de zesde regel stond het woord ‘meerstemmigheid’.

Wil je solliciteren? Ik las: ‘Het Nederlands Filmfonds laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People.’

Als ik behoefte had aan meer informatie, dan kon ik die krijgen van Fatima Bouhriani en Gill Wijnhoven van Colourful People.

Omdat ik enorm geïnteresseerd was in deze baan (maximaal vijf mille per maand), ging ik ook even naar de website van het executive search bureau van Colourful People. Wat doet het bureau? ‘Colourful People heeft zich gespecialiseerd in diversiteit en inclusie in de brede zin van het woord.’

Ah, fijn. En wie staat daar aan het hoofd? Ach: Naïma Azough. Waar ken ik die ook alweer van? O ja, GroenLinkspoliticus.

Mocht ik niet goed begrijpen wat ‘divers’ precies betekent, dan kan ik gelukkig ook cursussen volgen bij Colourful People.

Even vroeg ik mij af: waarom moet een filmfonds een executive search bureau inschakelen?

Ik belde eens wat rond en hoorde – het is niet bevestigd – dat bijna alle rijkscultuurfondsen daar inmiddels klant zijn.

Tja…

“Zal ik solliciteren, Theo?” vroeg ik terwijl ik even naast de zon keek.

“Nee! En je kunt vergeten dat jij ooit nog een scenario door het Filmfonds krijgt,” zei Theo

“Maar ik heb alles mee: Indisch bloed, Joods bloed, Chinees bloed…”

“Je bloed is niet rood en niet groen, blauwe.”

