Een handige politicus heeft de geheime ideologie van een kameleon. Hij kneedt de hele dag woorden van toverballen en eenmaal in de buitenwereld gebruikt hij zijn vocabulaire om te spreken over zijn ferme principes. Op die manier kun je namelijk het beste macht uitoefenen.

Waarom wil men macht? Om zaken te veranderen, om ‘een betere wereld’ te scheppen en zodoende onsterfelijk te worden zodat er een een park of een theater of een museum naar hem of haar wordt vernoemd. De wereld is echter cynisch, dus je moet wel een schroevendraaier van hypocrisie en een tang van corruptie in je gereedschapskist hebben om goddelijke macht uit te oefenen.

In burgemeester Femke Halsema’s gereedschapskist zitten vriendjes en vriendinnen. Ze hielpen haar burgemeester te worden, ze helpen haar burgemeester te blijven.

Haar banden met feestbeest Lennart Booij dateren al van heel vroeger, van toen zij nog werkte bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, maar daar ging ze weg. In NRC Handelsblad zei ze in 1999: “Mijn verontwaardiging groeide met de dag. Rottenberg wilde leuke debatjes, fora en denktanks, maar welke richting hij op wilde, bleef onduidelijk. Hij startte de vernieuwingsbeweging Niet Nix met Lennart Booij en Erik van Bruggen. Aardige jongens, die goed naar hem luisterden, maar alleen maar blauwogige gesprekjes voeren, levert niks op. Ze wilden geen macht maar invloed, zeiden ze. Dat vond ik absurd.”

Lennart Booij die ‘goed luistert’. Handig, Hij wilde geen macht, maar invloed… En geld.

Macht.

De rechterhand van Felix Rottenberg uit die tijd, Tessel Schouten, werd ‘programmamanager van 750 jaar Amsterdam’.

En hoe gingen we het 750 jarig bestaan van Amsterdam vieren? Er moest – volgens krantenberichten uit oktober 2020 – een nieuw ‘stadspark’ komen, een nieuw ‘theater’ en een ‘slavernijmuseum’. Er werd zelfs voor ‘Amsterdam 750’ een stichting opgericht. Een stichting met een eenpersoons raad van toezicht .

Toezicht, herhaal ik. In de zin van: kijken of alles rechtsstatelijk verloopt. Enig lid werd Marcel Nollen. Een echte Amsterd… O nee, een echte Rotterdammer, want al jaar en dag bestuurder van de Feyenoord Foundation… Eén man, één taak: kijken of de baan van Booij wel mocht.

Ik schrijf dit op het moment dat de burgemeester in de gemeenteraad verantwoording aflegt.

Er zal wel een geitenpaadje gevonden worden. Vrienden genoeg.

“Als het er op aankomt, ben ik heel rechtsstatelijk,” zei Halsema in 1999.

Ze wilde geen burgemeestersketting om, schreef ze in Pluche haar ‘politieke memoires.’

Woorden als toverballen.

