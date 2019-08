In Amsterdam hoef je niet veel geld te hebben om je rijk te voelen

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam.

Onze wereld telt 195 erkende hoofdsteden. In veel van die steden zijn de meeste mensen arm. Die arme mensen wonen in kleine, slechte huizen en hebben banen waaraan ze geen enkele status ontlenen. Recht op bijstand hebben ze ook niet.

Ik kom uit zo’n stad. In Afrika. Veel armoede, brede kloven tussen arm en rijk, en nog het ergst: corrupte overheden die vooral de sociaal zwakkeren uitknijpen. Ik kan u vertellen: in zo’n situatie is het moeilijk om hoop te houden en enigszins van het leven te genieten.

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de dure steden. Daar is het leven goed en kunnen ook mensen zonder werk of opleiding voldoende geld bij elkaar sprokkelen om te eten en een woning te betalen.

In zo’n stad woon ik nu. Amsterdam is duur en comfortabel. Tegelijk wordt goed gezorgd voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt – de basisbehoeften zijn gegarandeerd. En er is meer: de gemeente heeft speciale regelingen zodat mensen met weinig geld toch mee kunnen doen aan het leven.

Ik bezocht de afgelopen twee jaar, mede dankzij mijn Stadspas, diverse festivals. Ook ging ik naar Artis, woonde ik in parken prachtige concerten bij en keek ik in het Rijks en het Stedelijk mijn ogen uit. Zo leerde ik Amsterdam nog beter kennen en ging ik me al snel een volwaardig inwoner van deze stad voelen.

Ik lees overal: Amsterdam wordt duurder en duurder. Dat is waar. Maar we moeten niet vergeten dat je niet per se veel geld hoeft te hebben om jezelf hier rijk te voelen.