In alles is Klaas Dijkhoff nederig, bescheiden, hoffelijk

Hebt u ook zo’n zin om Klaas Dijkhoff te vergelijken met moeder Teresa? Een in- en ingoede man en hij trekt zich nergens wat van aan hè. Zijn morele kompas is van hoge kwaliteit. In alles is hij nederig, bescheiden, hoffelijk.

In de Tweede Kamer loopt hij rond in oude lappen, want hij vindt onze kleding in wezen te opvallend. In die oude lap zul je dus geen portemonnee aantreffen, of een creditkaart. Maar in de vouwen van zijn mouw bevindt zich wel een bete broods. Als hij in het Haagse dan een arme drommel ontmoet, breekt hij het product van meel, water, gist en zout en deelt het eenvoudige voedsel met d’ ander. De dankbaarheid in de ogen van d’ ander is de reden waarom hij zijn kompas zo zuiver wil houden.

Over Klaas Dijkhoff zou een verhaal in de Bijbel niet misplaatst zijn geweest, als hij in de tijd van Herodes zou hebben geleefd. Wat een fijne politicus.

Daarom is het zo wonderlijk dat Klaas stoer blijft doen over zijn wachtgeld. Hij stort het terug, maar met tegenzin, want hij meent dat hij er ‘recht’ op heeft. Hij had er ‘recht’ op omdat het mocht van de wet. Dus hij deed niets verkeerd.

Hij legde het allemaal nog eens uit in het Journaal met een verbluffende eerlijkheid. Een eerlijkheid waar u en ik bang van zouden worden. Dat hij reiskosten vergoed kreeg, wist hij niet. En dat wachtgeld…

In zijn lappen waarin je een vest kon herkennen en met ogen waarin minachting schitterde en een tong die van verveling zijn woorden likte alsof het stof was dat weggeveegd moest worden, was hij tot de schrandere conclusie gekomen dat het beter zou zijn voor zijn partij als hij van de emolumenten afzag. Een inzicht was hem geworden!

Arme Klaas, dacht ik. Hij had zichzelf verstrikt in een net van morele verontwaardiging en probeerde zijn gedrag goed te praten met argumenten die uit de zuurpot kwamen. Is hij de opvolger van Rutte?

Er zijn momenten dat ik denk dat hij echt alles probeert om een zo onsympathiek mogelijke indruk te maken. Alsof hij expres een machtswellusteling wil zijn met corrupte neigingen.

Dat is hij natuurlijk niet. Het is allemaal show, voor de carnavalsoptocht waarvan hij een liefhebber is. Klaas neemt namelijk niets serieus, alleen zichzelf.