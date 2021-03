Te midden van al het covid- en Navalnynieuws ben ik er nog helemaal niet aan toegekomen om de prachtige Russische winter van dit jaar te beschrijven. Die fameuze Russische winter leek al iets van het verleden. Vorig jaar nog registreerde het Russische KNMI de warmste winter in 140 jaar.

2020 was helemaal een catastrofaal klimaatjaar. Na de warme winter volgde de heetste zomer ooit, met bosbranden ter grootte van Egypte. In de herfst verwoestte een giftige alg 95 procent van alle organismen langs de kust van Kamtsjatka. Volgens deskundigen het gevolg van global warming.

Mijn langlaufski’s stonden al twee winters lang onaangeroerd in de garage. En toen in december nog steeds geen vlokje sneeuw was gevallen, vreesde ik het ergste. Maar zie daar: half januari werd Moskou getroffen door een ‘Balkancycloon’.

Koude lucht stuwde vanuit het Noorden richting de Zwarte Zee, warmde daar op, keerde om en stortte sneeuw uit boven Moskou. ‘Sneeuwapocalyps’ kopten de kranten.

In al die Russische jaren zag ik nooit zoveel sneeuw. Een kolfje naar de hand van de ­Moskouse gemeente. In no time werden 13.500 sneeuwschuivers en 60.000 arbeiders gemobiliseerd om te voorkomen dat Moskou stil kwam te staan. Op zulke momenten zijn de Russen een toonbeeld van efficiency.

De winter houdt nu al twee maanden aan met temperaturen die regelmatig naar de minus 20 gaan in Moskou. Ik geniet er bijna dagelijks van langlauftochten over de Moskva – vlak naast ons huis – of het uitgestrekte bos bij de schrijverskolonie Peredelkino.

Daar huurt zoon Pjotr samen met vrienden een pittoreske, kleine datsja vlak naast de datsja waar Boris Pasternak zijn beroemde roman Dokter Zjivago voltooide.

De witte deken van sneeuw die alle geluiden dempt en waarin de stadse geluiden smoren, de glinstering van de zon op de sneeuw, het knisperen van de ski’s, de rollende heuvels, de blinkende koepels van orthodoxe kerkjes – het heeft elke keer iets magisch: wintersport aan huis.

Russische politici zien de onverwacht strenge winter als een bewijs dat het allemaal meevalt met de opwarming van Rusland. Voor de klimaatexperts bewijst de cycloon die Moskou trof juist het omgekeerde.

‘De trend is onweerlegbaar,’ aldus de Russische hoogleraar en klimaatwetenschapper Alexander Kislov, ‘Elk tijdvak van vijf jaar is warmer dan het tijdvak daarvoor.’

Het is juist de opwarming van de aarde die leidt tot heftige cyclonen en sneeuwval, zoals we deze winter van Madrid tot Istanboel en Moskou zagen. ‘De extremen worden groter,’ aldus Kislov, ‘zowel wat kou als wat hitte betreft.’

Een geluk bij een ongeluk.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.