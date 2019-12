In 2040 kan er maar beter niet geborreld worden

De tweeling Puk en Keesje, geboren in 2017, zijn kinderen van de 21ste eeuw. Wat houdt dat in en hoe ziet hun leven straks eruit? Vader Art Rooijakkers gaat op onderzoek uit. Vandaag: gaan mijn dochters net zoveel drinken als ik?

Al goede voornemens voor 2020? Hoog op het lijstje bij veel Nederlanders, ook bij mij: minder drinken. Ook al noem ik mezelf een gezelligheidsdrinker en is in de lampionnen hangen tot de zon opkomt er amper nog bij sinds mijn dochters me elke dag uiterlijk om 07.00 uur wekken, toch heb ik met enige regelmaat een houten kop.

Schuldbewust en katerig googel ik dan maar weer eens welke organen een flinke opdoffer hebben gekregen. Mijn alvleesklier, maag, darm, lever en nieren; om er maar een paar te noemen. Dus vraag ik me af – terwijl ik me opmaak voor dry january, een maand zonder alcohol – of mijn dochters later net zoveel gaan drinken als hun vader.

Jeroen Jansen, hoogleraar Keel-Neus-Oorheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum, hoopt van niet. “Als alcohol nu uitgevonden zou zijn, zou het niet op de markt mogen komen. Het is een eersteklas harddrug, met veel sociale ellende tot gevolg. En je krijgt er kanker van.” Daarom moet volgens Jansen, wiens oratie een paar maanden geleden alcoholvrij was, drinken het nieuwe roken worden.

Daar moet nog heel wat voor gebeuren. De gemiddelde Nederlander drinkt nu zo’n zeven liter pure alcohol per jaar.

Wim van den Brink, emeritus hoogleraar verslavingszorg aan de UvA, ziet dat niet snel veranderen. Het aantal pubers dat drinkt, is gehalveerd sinds de verhoging van de leeftijdsgrens in 2013 van zestien naar achttien jaar, maar voor andere strenge maatregelen is volgens de arts niet genoeg maatschappelijke steun en dus zal er weinig veranderen, denkt hij.

“Als je wat wil doen aan preventie voor de hele bevolking zijn er twee maatregelen die werken. De beschikbaarheid aanpakken; alcohol moet uit de schappen van de supermarkt. En forse prijsverhogingen. Een biertje zou 5 tot 6 euro moeten kosten in de kroeg.” Op dit moment nog onhaalbaar, denkt Van Den Brink.

Jeroen Jansen wijst naar de opkomst van alcoholvrije biertjes en de grotere aandacht voor een gezonde leefstijl. “Mijn hoop en verwachting is dat onze houding ten opzichte van alcohol in de nabije toekomst drastisch verandert. Als je me vraagt wat mijn ideaalbeeld voor 2040 is, is het dat alcohol meer in de marge zit en drinken eerder uitzondering dan regel is. Dat je het niet overal kunt krijgen en dat er geen reclame voor te zien is.”

Wim van den Brink is teleurgesteld over het preventieakkoord alcohol – een afspraak tussen overheid en zeventig maatschappelijke organisaties om het alcoholgebruik in 2040 te verminderen. “Slappe hap. Het RIVM heeft het doorgerekend, netto heeft het nul effect.” De hoogleraar heeft daarom een belangrijk advies voor me als vader. “Wees streng. Dat helpt. Ouders die op dit vlak streng zijn, voeden kinderen op die later en minder gaan drinken.”

Ook Jeroen Jansen komt met een tip. Hoogopgeleide mensen drinken meer dan mensen met een lagere opleiding. “Zorg ervoor dat je dochters het vmbo niet afmaken.”

Voor deze rubriek werkt Art Rooijakkers ­samen met studenten (Condor) van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg.