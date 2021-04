Ik zou net zo’n Kamerlid willen zijn als mevrouw Van der Plas van de BBB

Je hoort wel eens dat de kwaliteit van de Kamerleden te laag is om het kabinet te controleren. Ze kunnen ingewikkelde rapporten niet goed begrijpen en dus onze ministers niet goed controleren. Als dat waar is, is dat een fout in onze democratie. Zelfs de domste Nederlander moet in de Tweede Kamer kunnen zitten als hij verkozen is. Hoewel je ook zou kunnen redeneren: als er stomme Kamerleden zijn, dan is dat de schuld van de kiezer.

Leve de democratie!

Maar stel, er is een rapport dat de domoor niet kan begrijpen, dan moet er steun voor hem of haar komen, net zo lang tot alles wel wordt begrepen of het Kamerlid tot de conclusie komt: “Ik kap ermee.”

Wat zou ik doen?

Heb ik ergens geen verstand van heb, dan zou ik een hoogleraar, of twee hoogleraren, of drie desnoods die ik sympathiek vind mij laten uitleggen wat er aan de hand is. Is daar geen tijd voor (Lijst Holman is een eenmansfractie en ik heb altijd zieke medewerkers), dan zou ik me gewoon aansluiten bij een partij die ongeveer net zo denkt als ik.

Wil ik een wet maken, dan zou ik dezelfde lijn volgen. Mensen zoeken die wel verstand hebben, lobbyen bij andere partijen, etcetera.

Slechte Kamerleden zijn luie Kamerleden, en in feite nooit dom. Anders gezegd: domheid doet niet ter zake.

Groot respect heb ik bijvoorbeeld voor mevrouw Van der Plas van de BBB. Mijn hart gaat altijd sneller kloppen als ik haar zie. Waar haar partij precies voor staat, weet ik niet, maar zij is een Kamerlid zoals ik er ook één zou willen zijn. Normale taal, alles vragen wat ze niet weet, desnoods nog een keer vragen. En ze heeft nog gevoel voor humor ook. Van alle nieuwelingen is zij veruit de beste. (Twee is Sylvana en drie is die D66’er van Volt.)

Over democratische vernieuwing hoor ik nou al zo lang praten, dat je je mag afvragen: wil een meerderheid dat echt? Heeft ons land een slechter systeem dan België, Frankrijk, Engeland of Duitsland? Of Italië?

De roep om democratische vernieuwing begint te lijken op het gezeur om snoep van een dik kind.

Een goede democraat vernieuwt de democratie via zijn ideeën, een goed Kamerlid blijft vragen stellen, blijft uitzoeken, blijft studeren. Ik heb op zo iemand gestemd. Maar ja, die is ziek geworden. Waarvan ook alweer?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

