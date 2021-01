Ik zou Hugo best willen helpen, maar waar begin je?

Al vanaf het allereerste moment dat ik Hugo de Jonge zag, dacht ik: mooi zo, die is graprijp. Als iemand grap­rijp is, vallen de grappen vanzelf als wat zure vruchten met een pittig randje van de bomen.

Ik was niet de enige die Hugo’s graprijpheid was opgevallen. Het grote grollenboek over Hugo de Jonge is inmiddels vuistdik. Het bijzondere blunderboek is trouwens ook vuistdik. En wat te denken van het geschrift: Hugo’s machtige ego manifestaties, geschreven door zijn schoenen.

Maar nu – nu ik al deze boeken tijdens de feestdagen heb gelezen – begint het medelijden met Hugo. De lollige onderwijzer is fysiek veranderd in een pruim die van binnenuit wordt leeggezogen.

Gisteren kreeg hij wederom van iedereen kritiek op zijn vaccinatiebeleid. Hoe kan het dat Nederland als allerlaatste een prikje in de arm krijgt? En weer moest hij stof eten om er diep doorheen te gaan.

Lees het volgende van Hugo: ‘Als de GGD’s in een eerder stadium waren gewaarschuwd klaar te staan voor de vaccinatiecampagne, dan had Nederland een paar dagen eerder kunnen beginnen met vaccineren. Ik had de GGD’s eerder kunnen vragen berekend te zijn op eventualiteiten. Daar had versnelling in kunnen zitten. We hebben altijd gezegd dat je wendbaar moet zijn in de uitvoering, maar we zijn onvoldoende wendbaar gebleken.’

Meteen nadat ik dit had gelezen, kreeg ik medelijden met Clowntje Hugo die steeds met de hamer op zijn kop krijgt. Hij had gegokt op het AstraZenecavaccin, maar het werd Pfizer die als eerste klaar was met een vaccin.

Ach gossie, jongen toch.

Als je medelijden met iemand hebt, wil je hem helpen. Ik zou Hugo best te hulp willen schieten, maar waar begin je in de puinhopen? Hoe help je hem het best? Welk advies is het beste?

“Hee Hugo, hou er toch mee op, joh.”

Over een paar maanden is het toch afgelopen. Aanstaande woensdag wordt er al met vaccineren begonnen. En dan moet de Afrikavariant nog komen. Je kunt beter Hugo’s resten aan ervaring nog gebruiken en af en toe een stokje met peper tussen z’n billetjes steken om hem wat op te jagen.

“Hee Hugo, betrek die baas van je eens in je beslissingen!”

Rutte is ergens uit schaamte ondergedoken en kijkt wel uit om zich nauwer te verbinden aan Hugo.

We moeten Hugo nog even verdragen.

Ernst Kuipers wordt zijn opvolger.

