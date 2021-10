Ik zou hem toch maar een beetje in de gaten houden, die blonde turboviking

Fideel van Erik ten Hag om erop te wijzen dat Ajax dinsdag niet alleen tegen het fenomeen Erling Haaland voetbalt: Borussia Dortmund is méér dan alleen de Noorse Terminator.

Het is natuurlijk waar, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de fenomeenvrees in Ajax’ geval wel verklaarbaar is. In het verleden werd de naam van het dienstdoende fenomeen best vaak een pars pro toto voor de hele ploeg.

Ik denk aan Cristiano Ronaldo, die met Real Madrid in drie opeenvolgende seizoenen zes groepswedstrijden tegen een internationaal vrij stumperig Ajax speelde. Ajax wist de marge slechts eenmaal tot twee te beperken. De twintig Madrileense goals in die ontmoetingen werden in mijn herinnering allemaal gemaakt door Cristiano Ronaldo (oké, het waren er zeven).

In de kwartfinale van 2019 kon Ajax Juventus goed hebben, maar ‘CR7’ nog altijd niet: hij maakte in beide duels de Italiaanse openingsgoal.

In zijn Ajaxtijd had ik altijd het gevoel dat Zlatan Ibrahimovic scoorde wanneer hij zin had: lang genoeg getreuzeld, nu even flitsen en die bal in dat netje rossen. Die indruk wekte hij ook tégen Ajax, namens AC Milan in 2010 en Paris St. Germain in 2014.

De vorige keer dat Ajax Borussia Dortmund trof, besliste Robert Lewandowski de wedstrijd in Dortmund (1-0) en legde hij er in Amsterdam nog eens twee in (1-4).

Ik zou hem toch maar een beetje in de gaten houden, die Haaland.

Maandagavond fietste ik na Paradisobezoek door de Sarphatistraat. De zwart-gele bussen van ‘BVB’ stonden zwijgend voor het Hyatt Regency. Ik stelde me voor hoe het personeel twee ledikanten tegen elkaar schoof om de blonde turboviking te accomoderen. Hoe ze zijn ontbijt van dertig gebakken eieren, een bord spijkers en een emmer kerosine alvast stonden te prepareren.

Hopelijk slaap je beroerd, Robocop, gromde ik. Maar toen dacht ik aan Jurriën Timber en was er rust. Over fenomenen gesproken.

