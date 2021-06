Plotseling stond op Nu.nl dat mensen uit mijn geboortejaar al aan de beurt waren voor het vaccin.

“Huh?! Ik dacht dat de jonge mensen nog heel lang moesten wachten,” zei ik.

“Dat klopt dus ook,” antwoordde mijn vriendin, die 3,5 jaar jonger is.

Ik maakte meteen een afspraak. Het wordt Moderna of Pfizer. Ik verheug me erop, een bekentenis die in sommige kringen al als provocatief wordt ervaren, want daarmee zou ik druk leggen op anderen. Laat ik daarom nog maar even benadrukken dat ik de eigen, vrije keuze in deze kwestie een groot goed vind. Twijfels over het vaccin heb ik zelf niet, maar soms vang ik toch verontrustende berichten op.

Zo vertelde oud tv-presentatrice Viola Holt gisteren dat ze magnetisch is geworden door in aanraking te komen met een gevaccineerde. Het kan verkeren, zei Bredero al. Ik vroeg me meteen af wat de identiteit was van de betreffende gevaccineerde. Een vermoeden had ik wel: Catherine Keyl, Viola’s aartsvijand. Dat zul je net zien: verander je door een treffen met uitgerekend degene die jou het meeste afstoot, in een levend, magnetisch veld. Maar nee, het bleek te gaan om een vriendin.

Ik zou graag willen zeggen dat ik geen Viola’s in mijn omgeving heb, maar dan zou ik het bestaan van mijn eigen moeder ontkennen. Dat zij spiritueel is aangelegd, wist ik al een tijdje. Zolang als ik leef, om precies te zijn. Het tekenen van Medicijn Boeddha’s, de cursus Tibetaans zwaardvechten, de mandalaperiode, het heeft bij ons thuis allemaal de revue gepasseerd. En dan is er natuurlijk nog mijn moeders rotsvaste overtuiging dat ze in een volgend leven met mijn vader zal terugkeren, maar dan als tweelingbroertjes. Een vooruitzicht waarop mijn vader doorgaans reageert met de mededeling dat hij één leven met haar wel genoeg vindt. Op scepticisme richting de medische wereld heb ik haar tot voor kort echter nooit kunnen betrappen. Onlangs bekende ze zelfs een poosje verliefd te zijn geweest op een arts die haar schouder behandelde. “Met jouw schouder is helemaal niets aan de hand,” zei mijn vader.

Maar de laatste maanden ontving mijn moeder van andere spirituele vrienden beangstigende berichten. Van het vaccin zou je mogelijk half mens/half alien worden. Je persoonlijkheid zou blijvend veranderen. Toen ze het me vertelde, knipperde ik niet met mijn ogen. Na dit jaar kijk ik nergens meer van op.

“Ik ben doodsbang,” zei ze.

Ze mocht dan geloven in reïncarnatie en zich verheugen op haar terugkomst als tweeling met mijn vader, maar voorlopig blijft ze liever nog even hier. Als heel mens, met haar eigen, onwrikbare karakter. Toch heeft ze het vaccin genomen, misschien dacht ze daarbij aan de betrouwbare ogen van de schouderdokter.

Gisteren belde ik haar op. “Ik word binnenkort gevaccineerd,” zei ik. “Begin augustus ben ik al klaar.”

Daarna vertelde ik het verhaal van Viola Holt. Mijn moeder geloofde het meteen. Mijn vader zuchtte. “Je moeder is van zichzelf al magnetisch. Ik kom al 45 jaar niet meer van haar los.”

