Ik zou een uitstekende spion zijn, mijnheer Bond. James Bond

“Mijnheer Holman … Mag ik even bij een kop koffie met u praten?”

“Ja, graag. Bent u van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, of de AIVD of de MIVD?”

“Ssst, mijnheer Holman. Even stil, even rustig!”

“Maar ik wil, ik wil heel graag! Ik wil als columnist, journalist heel graag spion worden.”

“Mijnheer Holman, als spion moet u als het ware onzichtbaar zijn. In stilte werken. Dus … mondje dicht. Maar inderdaad mijn vraag is: zou u voor ons inlichtingen willen verzamelen, en …”

“Jawel, mijnheer Bond. James Bond.”

“Alstublieft, rustig. Er kijken mensen naar ons. Neemt u maar een slokje koffie. Hoe wil u uw koffie?”

“Stirred, not shaken!”

“Mijnheer Holman … Neemt nu mij in de maling?”

“Een goede spion weet de ander in de maling te nemen. Toch? Hij geeft zich uit voor iemand anders. Toch?”

“Maar u bazuint rond dat u spion wil worden.”

“En gelooft u me?”

“U moet in het geheim werken.”

“Ik werk altijd in het geheim. En alleen. Ik zou een uitstekende spion zijn, mijnheer. Ik luister altijd al mensen af.”

“Mijnheer Holman … Waarom wilt u eventueel voor een geheime dienst werken?”

“Aha … Een strikvraag!”

“Hoe bedoelt u?”

“U zegt ‘een’ geheime dienst. Met andere woorden, als ik daar antwoord op geef, zou ik ook voor de Chinese geheime dienst kunnen werken, of de Russische. Maar nee, mijnheer 007, ik wil alleen werken voor een ‘Nederlandse’ geheime dienst!”

“Mijnheer Holman, wat wilt u …”

“Een Aston Martin! De DBX707 vind ik goed genoeg.”

“Dat wilde ik niet vragen … wat wilt u eventueel bijdragen … Wat kunt u eventueel voor onze Nederlandse geheime dienst betekenen?”

“Dat zal ik u zeggen. Ik heb al eens met uw dienst te maken gehad, Niet rechtstreeks, maar indirect. Dat was na de moord op Theo van Gogh. Ik heb toen gemerkt dat jullie er niks van kunnen! Dat jullie een stelletje amateurs zijn. Bandjes raken weg, invallen in de verkeerde huizen, onvolledige onderzoeken, informatie niet op tijd gedeeld, zo kan ik wel doorgaan. Onze geheime dienst is een krakkemikkig instituut. Ja, we vangen weleens een Russische hacker die met materiaal uit 1950 een telefoon probeert af te luisteren, maar jullie rapporten zijn jaar na jaar zo voor de hand liggend. Het zijn krantenknipsels in bureaucratische taal herschreven. Jullie kunnen mij dus goed gebruiken. Want ik wil een dienst om de AIVD en de MIVD te bespioneren. En ik kan een extra bijverdienste goed gebruiken.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.