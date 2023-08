Ik zou een gigantisch kunstwerk kunnen kleien van al die onnodig verwijderde baarmoeders, 6000 zijn het er

Maanden geleden hadden we er al eens over gebeld. Hij, Jim Reekers, hoogleraar interventieradiologie – inmiddels gepensioneerd – had een boek geschreven en dat kon nog weleens het een en ander aan stof doen opwaaien. “Jij hebt daar ervaring mee. Hoe ga je daar eigenlijk mee om?” vroeg hij me. Niet, antwoordde ik. Als je weet dat je slechts werkelijkheid laat zien of een spiegel voorhoudt, dan zijn mensen nooit boos op jou, maar op zichzelf. Want het is toch kut, te moeten concluderen dat je je geld hebt verdiend met misdadigheden. Zeker als dat soms ten koste gaat van mensenlevens.

Deze week is het zover: De medische omerta ligt in de schappen en de mensen die ik zelf sprak nadat ze erover hadden gehoord of gelezen waren ernstig geschokt. Het boek bespreekt, kort gezegd, hoe de medische wereld grotendeels om geld draait en dus níét om de patiënt. Hoe artsen behandelingen uitvoeren voor duizenden euro’s, terwijl ze weten dat niemand er beter van wordt, behalve hun eigen bankrekening (en die van de producent).

Een voorbeeld uit een interview met Reekers in de Volkskrant van afgelopen zaterdag is de subsidie die het AMC had ontvangen voor onderzoek naar de behandelmethode van vleesbomen bij vrouwen. De behandeling was altijd dat een baarmoeder werd verwijderd. Maar het kan ook veel makkelijker, namelijk door de bloedingen via de lies met een soort bolletjes dicht te maken. De voordelen hiervan zijn enorm: er is geen operatie nodig, dus vrouwen kunnen direct naar huis en zeker een maand eerder weer aan het werk dan na een baarmoederverwijdering. Het is dus veel fijner voor de patiënt en het is ook nog eens goedkoper.

Maar ja. Een gynaecoloog krijgt geld voor een baarmoederverwijdering. En die methode met bolletjes via de lies, die wordt gedaan door iemand anders, namelijk een interventieradioloog, en daar verdient een gynaecoloog geen cent aan.

Dus, u raadt het al: ik zou een gigantisch kunstwerk kunnen kleien van al die onnodig verwijderde baarmoeders. 6000 zijn het er, per jaar in Nederland alleen al. Ik weet niet hoelang dit grapje al wordt uitgevoerd. Maar ik stel me voor dat als ik dat kunstwerk op de Dam zou plaatsen, er geen ruimte meer is om er er te kunnen lopen. En reken ook even uit hoeveel vrouwen hierdoor thuis zijn komen te zitten en daardoor minder hoog op de carrièreladder zijn geklommen. Want ja, natuurlijk werkt het zo.

En dit is slechts een van de voorbeelden.

Toch zijn er al mensen begonnen met schelden op de klokkenluider in dit verhaal. Mute die eikels, appte ik Jim. Maar het is overduidelijk wat hier gebeurt. Want de belangen van het geld zijn te groot. Dus er wordt een doos lobbyisten opengetrokken en binnen een maand is iedereen de ophef weer vergeten. Behalve Jim. En elke vrouw die onder het mes gaat en geen moer te zeggen heeft.

