‘Ik zei nog: een beeld moet juist NIET lijken. Dan is het kunst’

Gisteren sprak ik de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

“(…) Tweehonderd uur taakstraf? Heeft Glennis dat gekregen? Weet je wat een taakstraf was? Tweehonderd uur naar die zingende fluitketel moeten luisteren. Dat is een ziekte hier in de Jordaan, zo hoog mogelijk zingen. Mijn oom heeft Johnny Jordaan een jaar lang naar logopedie gestuurd om hem twee octaven naar beneden te krijgen. Bleek het zijn handelsmerk te zijn, zingen alsof je keihard in je kruis wordt getrapt.”

“(…) Dat gelul van mensen uit Dordrecht over de oude Hazes. ‘O wat zong hij mooi op de markt over twee kilo sinaasappels halen drie betalen.’ Allemaal gelul. Mensen gaan het mooier maken dan het was. En wat krijg je dan? Gaan ze een beeld voor je neerzetten in De Pijp. Ook dat nog! Lelijkste beeld ooit.”

“(…) Dat hebben we niet uit het hoofd van Rachel kunnen lullen. Ik heb tegen haar gezegd: een beeld moet juist NIET lijken. Dan is het kunst. Als ik nu bijvoorbeeld een beeld zou moeten maken van Alfred Schreuder, de trainer van Ajax, dan zou ik een enorme bal rottende bladeren met klei en prikkeldraad op een scheve sokkel zetten en dan noemde ik het Weer Verloren Maar Ik Zie Vooruitgang.”

“(…) Zo werkt dat in de beeldende kunst. Neem dat nou maar van mij aan. Hier in de Jordaan zijn we daar door schade en schande achtergekomen. We hebben drie eeuwen lang, op tweehoog-achter, in slecht verlichte kamertjes lampenkappen met een netjes geschilderde Westertoren in elkaar zitten rommelen. Als je een Jordanees 50 jaar geleden het Homomonument had laten ontwerpen, stond er nu een roze handtas van 12 meter hoog naast de Westertoren.”

“(…) Mijn advies aan Amsterdammers die de kunstwereld in willen? Maak de titel zo onbegrijpelijk mogelijk. Snij een voetbal open, vul hem met gedroogde kippenstront, leg er een krans van wolvenoren omheen en noem het Djakarta A Go Go. Kostje gekocht.”

“(…) Maar dat beeld van Hazes, goed bedoeld hoor, dat is echt weer gedoe van Rachel. Die wil het liefst dat iedereen op haar man lijkt zodat ze er nog een keer omheen kan hangen. Ja, ik schiet opeens vol. Laten we er samen even naartoe lopen.”

“(…) Kijk dan. Het is alsof ze hem aan zijn voeten in een bak lood heeft laten zakken. Wanneer je niet weet dat hij als meervoudige vuurpijl boven de zee is afgestoken zou je zweren dat die gek in zijn eigen beeld zit.”

“(…) André! André? Hoor je me? Je zoon heeft je nodig, ouwe. Kom er uit.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.