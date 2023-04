Ik sprak de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

‘(…) Of ik in de rij ben gaan staan voor Tarantino om zijn boek te laten signeren? Wat denk je zelf? Nee gek, natuurlijk niet. Kwintie herkende me meteen. Godverdomme, wat heb ik vroeger met die mafkees gelachen. Hij was hier zogenaamd een film aan het schrijven. Kwam ik bij hem thuis, zat hij in een kimono Japanse knokfilms te kijken. Ik zeg, wat zit je nou voor pulp te koekeloeren? De rest is geschiedenis.’

‘(…) Ik zeg in Athenaeum Boekhandel tegen Kwintie, zit je lekker te signeren, pik? Zijn we nou opeens ook al schrijver? En volgende week? Nieuwe Eiffeltoren bouwen? Werd ik op mijn rug getikt door een bekende Nederlandse regisseur. Hoe heet hij nou?Hij ziet er uit als Tsjechov met de bril van Buddy Holly. Kom, hoe heet hij nou? Hij heeft een western gemaakt, over dat je het als vrouw het ook niet makkelijk had toen met al die mannen. Ja, Knolhoven! Of ik niet te lang met Kwintie wilde praten. Dat ging van zijn tijd af. Ik zeg tegen hem: en die films van jou, van wie zijn tijd gaan die dan af? Juist! En nou opgesodemieterd!’

‘(…) Ik laat regelmatig een boek signeren. Dan zijn schrijvers op hun kwetsbaarst. Zeg je dat zo? Vind ik mooi. Ga ik eerst naar ze staan kijken. Hebben ze een boek geschreven over iets uit de 12de eeuw of zo en dat er een oud schilderij zoek is en dan hopen ze dat dat verfilmd wordt en dan zitten ze twee uur lang zogenaamd naar hun nagels te kijken achter een tafeltje, vlak naast de kookboeken. Sta ik opeens voor ze. Vraag ik of ze er iets in willen zetten voor Schele Joop.’

‘(…) Weet ik veel. Ik verzin het ter plekke. In die zin ben ik ook een beetje een schrijvertje. Vraag ik: ‘Wilt u er in zetten: voor Schele Joop, die moeilijk van de vrouwtjes af kan blijven en die met zijn eigenwijze kop in november naar Engeland probeerde te zwemmen, met alle gevolgen van dien. Het ga je goed Joop, maar niet heus, met je illegale lotto waar ik de dupe van ben geworden. Dat je veel plezier mag beleven aan dit boek vol met letters in een bepaalde volgorde. De schrijver van dit boek heeft nog wel haar. De mazzel, kale gek.’

‘(…) Of ik deze week nog ben gaan stappen met Kwintie? Nee zeg. Arnon Grunberg wilde mee. Dat is die balletdanser, ja. Kwintie zijn volgende film gaat over mij. De werktitel? Shit On Everything.’

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

