‘Ik zeg: een stadionverbod voor mannen boven de 18 die tijdens de wedstrijd een Ajaxshirt dragen’

Ik sprak de Echte Amsterdammer over Ajax. Een samenvatting.

“(…) Luister, je moet beginnen met Sjaak Swart huisarrest te geven. Wordt niemand blij van, dat chagrijnige gelul op de eretribune. Dat je zestig keer per wedstrijd moet zeggen dat hij er nog zo jong uitziet. Gewoon een keer op Swart aflopen en zeggen: o sorry, ik vergis me, ik dacht even dat ik mijn opa van 96 jaar oud in het hemd van zijn jongere broer zag zitten.”

“(…) Kleding. Daar gaat Ajax aan ten onder. Heb jij Jan van Halst, de nieuwe algemeen directeur, weleens in een net pak gezien? Ziet er uit alsof Spielberg de film Nosferatu in een modern jasje heeft gestoken. Ik zeg: een stadionverbod van een jaar of 20 voor mannen boven de 18 die tijdens de wedstrijd een Ajaxshirt dragen. Als ik naar ballet ga, doe ik ook geen strakke maillot aan. Ik ga toch ook niet in een glimmend condoom met een helm op mijn kop naar bobsleeën.”

“(…) Ajaxfans uit de provincie moet worden geleerd hoe echte Amsterdammers naar een stadion lopen. Dat luistert allemaal heel nauw.”

“’s Ochtends eerst zes plakken leverworst in je kanis duwen. Je reet wassen. Voor de spiegel naar je eigen oksels kijken. Voor je vrouw gaan staan en zo hard mogelijk ‘AJAX’ roepen. Dan een normale Amsterdamse broek aandoen. Met een kontzak. Echte Amsterdammers dragen de portemonnee van hun veel te jong overleden vader in hun kontzak. Kan ik niet uitleggen, maar is wel zo.”

“(…) Dan de jas. Heel belangrijk. Altijd een jas aandoen. Met blote tepels naar Ajax kijken doe je maar in Gelderland, voor de televisie. Al is het stervensheet, je doet een driekwart donkergrijze jas aan. Knopen dicht en dan gaan lopen. Dat is het mooiste van Ajacied zijn. Het lopen. Kan je niet leren ook. Heb je of heb je niet. Ik heb het. Je moet lopen alsof je ergens naartoe gaat. Ik doe het even voor. Hier, kijk, met je armen en zo, en dat iedereen aan je kop ziet: ja, prachtig, die gaat met andere mannen ergens naartoe. Naar Ajax.”

“(…) Kan ik niet uitleggen. Hier kijk, kippenvel. Al die lopende mannen, met hun jassen en dat ze elkaar dan vroeger tegenkwamen bij het Amstelstation en dat er dan duizenden mannen zwijgend naar De Meer liepen. Niemand zong, niemand at een broodje. Een lint van duizenden mannen die in hun eigen kleren naar Ajax gingen kijken. Clubshirt mijn reet. Uitdoen dus en voortaan als echte Amsterdammer naar het stadion lopen. Komt alles goed.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.

Luister naar onze Ajaxpodcast Branie: