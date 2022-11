Ik begrijp dat veel mensen in Amsterdam-Noord zich geschoffeerd voelen door het plan om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Hoofddorp. In een ingezonden brief lees ik de volgende tekst: ‘Opnieuw wordt Amsterdam-Noord groots en meeslepend in de steek gelaten.’

Zoals het hoort. Ik zal blijven vechten voor een zo desolaat mogelijk Amsterdam-Noord. Dat is altijd de kern van Noord geweest: de moeite die je moet doen om er te komen. Plaatsen waar je je naartoe moet worstelen zijn zoveel aantrekkelijker dan iets waar je binnen 4 minuten naartoe zoeft.

Ik ben fel tegen een brug over het IJ. Ik vind dat de metro naar Noord nog maar vier keer per jaar op volstrekt onvoorspelbare momenten moet rijden. Als je naar Noord reist, moet je de tijd hebben om erover te dromen. Waar ga je aankomen? Wat tref je aan?

Ooit werd Rudeboy, de frontman van Urban Dance Squad, gefilmd op het pontje naar Noord. Een tocht van 3 minuten. Rudeboy vertelde waar hij naartoe ging. Ik herinner het mij als volgt: ‘Ik ga naar Noord, waar de mannen van Noord wonen. In huizen. Met hun Amsterdam-Noordkoppen. Mannen en vrouwen uit Noord komen iedere nacht bij elkaar om te janken en te lachen. Ze vreten ongekookte rijst en ze maken alcohol van bedorven aardappelen. Daar, in Noord, wordt geleefd en gestorven. Ja, we zijn er.’

Ik weet waar hij het over had. Ik woonde zelf tot mijn 45ste in Amstelveen en ik herinner mijn epische reizen naar Amsterdam. Ik fietste en verheugde mij. Omdat ik er de tijd voor had en omdat ik alleen was. Niemand tegenover me in de sneltram die over zijn kantoortuin zat te lullen. Ik fietste en reed naar Boudisque in de Haringpakkerssteeg om een plaat van The Damned te kopen. De terugtocht was magistraal. De plaat tussen mijn benen, tegen mijn zak, en maar dromen van het eerste liedje, Neat Neat Neat.

Amsterdam-Noord moet een plek blijven waar voetgangers en fietsers vol ontzag naar turen. Niet veel mensen weten het, maar iedere nacht om 04.00 uur verzamelen zich honderden inwoners van Amsterdam-Noord en Amsterdam-Centrum op de twee tegenover elkaar liggende kades. Daar staan ze, met hun voeten tegen het IJ. Er wordt gezwegen en naar elkaar gekeken.

De Noordmensen proberen zich voor te stellen hoe dat moet zijn, naast een Nutellarestaurant wonen. De Centralen kijken naar Noord en besluiten ook ooit een levend dier te eten en te schreeuwen tegen een stuk hout.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.