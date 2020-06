Ik zag hoe levens óók kunnen beginnen

Zo nu en dan vraagt iemand welke fascinatie voor misdaad mij deze journalistieke hoek in heeft gedreven. Het antwoord is prozaïsch: het was toeval.

Wel heb ik veel aan een andere interesse. Voor hoe levens óók kunnen beginnen. Toen ik 9 jaar was, begonnen mijn ouders een ‘gezinshuis’. Met zijn vieren belandden we in een groot avontuur. Vijf jaar lang telde ons gezin zes extra kinderen – door verloop dertien in totaal.

Die kwamen uit kapotte gezinnen. Uit internaten, uit leef­groepen; uit werelden waar warmte en geborgenheid abstracte ­begrippen waren.

Nooit vergeet ik de kennis­making.

Een van mijn nieuwe ‘plastic broertjes en zusjes’, zoals ik ze noemde, liet haar Palestijnen­sjaal niet onder haar neus zakken. Het was haar muur tegen de wereld die meestal teleurstelde.

Tijdens ons eerste avondmaal met z’n tienen stortte een nieuwe broer zich op de stamppot met worst om de helft op de borden van hemzelf en zijn zusje te laden. Zo, dit konden de acht ­anderen ze niet afnemen. Pas toen ze ons later rondleidden door het kille internaat waar ze vandaan kwamen, begreep ik het.

Mijn held was Carlos.

De lange, stoere Surinamer uit Rotterdam was een jaar of vijf ouder. Een lichtjaar, in kindertijd. Zijn vader was ‘uit beeld’, zoals dat heet. Zijn moeder bijna ook; te veel kroost om te hoeden. Zij had een ferme, harde hand, waar­van ik schrok tijdens bezoek.

Carlos nam me mee in zijn ­wereld van hiphop, van de juiste merkkleding. Naar de Surinaamse soos bij het park, waar het heerlijk rook naar onbekend eten. Waar ik het luide Sranantongo niet verstond, maar mijn ogen uitkeek.

Ik tafeltenniste fanatiek en grote mannen wilden wel tegen die kleine bakra.

Ik zwol van trots toen mijn fanschare me bejubelde, omdat ik een marathonpartij won. Ik begreep pas achteraf dat op me was gewed. De 25 gulden die ik kreeg van de winst, brandde in mijn zak. Een soort miljoen.

Carlos nam me mee naar zijn homies. Ik was natuurlijk hun mascotte, maar waande me een hiphopheld op het podium op het grote plein – met mijn nepgouden koningsketting met zelf gestolen Mercedesster (sorry).

Het duurde kinderjaren voor ik Carlos’ tragiek doorzag. Tot ik echt doorvoelde hoe het leven mijn plastic broertjes en zusjes had bekrast. Hoe makkelijk het was te oordelen vanuit een ­comfortabel leventje, dat voor mijn tijdelijke gezinsleden zo uitzonderlijk bleek.

Carlos ging weg met gedoe.

’s Nachts stond hij nog eens ­onder mijn raam. Een schim.

Ik wist dat hij leefde van de nacht, maar zag nu hoe de jacht op snel geld en de drugs hem hadden gesloopt.

Een diepe buiging voor mijn plastic broertjes en zusjes die tegen de gure wind in hun Grote Doel hebben bereikt: een gezinnetje.

Het lukte niet iedereen.

Carlos niet. Ik denk niet dat hij er nog is.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. Reageren? paul@parool.nl.