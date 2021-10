Astrid had haar nieuwe ‘verloofde’ van 70 laten zien. Bij de Italiaan. Ik stelde vragen om pijnlijke stiltes te vermijden. (“En waaraan is je vrouw precies overleden? En waarom wilde je dochter niets meer met haar moeder te maken hebben? En hoe gaat het nu met je heup?”).

Bij elke vraag keek Astrid op als een kraai die opeens een vreemd geluid hoort.

Na de koffie (“Ik liever een kopje thee anders kan ik niet slapen,” zei Verloofde), namen we afscheid en ging ik naar huis waar ik nog net het voetbal kon zien.

Maar om een uur of twaalf ontving ik een sms.

‘Je vond hem niks hè?’

‘Jawel, hij lijkt me heel aardig.’

‘Ik zag het meteen. Het klikte niet tussen jullie.’

‘Dus hij vindt mij niks,’ sms’te ik terug.

Ze antwoordde pas om half één.

‘Hij had het gevoel dat jij hem de maat nam.’

‘Nee hoor. Ik vind hem aardig. Ik nam hem niet de maat.’

‘Zeg nou wat voor kritiek je op hem hebt!’

‘Ik heb geen kritiek.’

‘Ik geloof je niet.’

‘Dat heb je nooit gedaan.’

‘Terecht.’

‘Ach, als je me had geloofd, waren we misschien nog bij elkaar.’

‘Ja, en jij nog steeds aan het rondneuken met mijn vriendinnen.’

Nu antwoordde ik niet meer. Dus kreeg ik na een kwartier weer een sms.

‘Hij is heel lief voor mij.’

‘Dat vind ik heel fijn voor je.’

Om kwart over twee belde ze me.

“Waarom doe je zo tegen mij?” vroeg ze.

“Hoe doe ik?”

“Je laat duidelijk merken dat je hem een nobody vindt. Dat is pijnlijk.”

“Ik vind iedereen die lief voor je is heel aardig. Jij en ik hebben niks meer. Al 26 jaar niet. Goedbeschouwd hebben we ook nooit iets gehad.”

“Ik dacht dat wij vrienden waren.”

“Wie heeft er de afgelopen tien jaar niets van zich laten horen?” vroeg ik.

Ze gaf geen antwoord. Toen zei ze: “Ik ga echt niet met hem trouwen. Maar hij is zorgzaam.”

“Dat geloof ik ook.”

“Ben jij nog gelukkig?”

“Ja,” antwoordde ik.

“Niemand is gelukkig,” antwoordde ze.

“Waarom ben jij dan niet gelukkig?”

Ze zweeg met een zucht.

“Ik wil dus iemand die voor me zorgt. De rest kan me niets schelen. Ik weet dat je van iedereen kan houden die goed voor je is. Zoals een hond zich aan je gaat hechten als je hem maar elke dag eten geeft.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.