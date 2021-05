Gisteren leidde ik het ruimtewezen rond.

“En wie zijn die leuke kereltjes?” vroeg hij.

“Dat is onze regering,” ­antwoordde ik.

“O ja. Die bepalen hoe het land moet worden geregeerd.”

“Nee, dat doen onze rechters tegenwoordig. Kijk maar naar de uitspraak over Shell.”

“Verdomd, dat zag ik, maar die rechters doen wel wat het volk wil toch?”

“Nou, rechters worden hier niet gekozen.”

“Ach ja, dat heb ik ook gelezen, ze worden door D66 gekweekt, is het niet?”

“Ja, dat blijkt. Dat wisten wij ook niet.”

“Ik heb ook gelezen dat niemand meer de rechterlijke macht vertrouwt.”

“Ach, Ruimtewezentje. De rechterlijke macht wordt niet meer vertrouwd, de wetgevende macht niet, de uitvoerende ook niet. Iedereen is hier besmet met wantrouwen.”

“Grappig, dus waar het materieel goed gaat, de kansen om vooruit te komen het grootst zijn, waar al jaren geen oorlog is, daar heerst wantrouwen…”

“Ja, maar dat zal binnenkort wel veranderen.”

“Hoe bedoelt u? Dat er oorlog komt?”

“Ik denk het wel Ruimtewezentje. Straks geen benzine meer aan de pomp, want mag niet. Geen vliegreizen meer, want mag niet. Geen vlees, want mag niet. En dan in elke wijk een paar lelijke windmolens waarmee ze al zijn begonnen, peperdure warmtepompen en nog duurdere elektrische auto’s. Dan komt er opstand.”

“Zal wel meevallen, toch?”

“Dan de ruzie die we hebben met Rusland, de steeds grotere invloed van China, de afnemende macht van de EU…”

“Ach Aardbewoner. China weet heus wel dat ze niet met bommen moeten gooien, laat staan atoombommen.”

“Als het waar is dat covid is ontstaan in een laboratorium in Wuhan, dan hebben de Chinezen al meer slachtoffers gemaakt dan met een atoombom mogelijk is.”

“Zeg Aardbewoner, begin je nu ook tot de gekkies te horen?”

“Ik word hier een tot gekkie gemaakte, Ruimtewezentje. Alles heeft tot doel mij gek te maken. Mijn identiteit moet fluïde zijn, over mijn lichaam heb ik steeds minder te vertellen, mijn taal moet correct zijn, alles wat ik heb, weten Facebook en Google al, over wat ik heb gespaard moet ik nog eens en steeds meer belasting betalen. We stevenen af op oorlog.”

“Ach Aardbewoner. Al deze problemen hebben wij ook gehad. En kijk mij, de meeste mensen weten niet eens dat ik besta en geloven dat ook niet.”

“Hoe hebben jullie dat gedaan?”

“Toen het te erg was, zijn wij verhuisd naar een andere planeet.”

“Welke?”

“Deze.”

