Ik word gemaild door ­mensen die zeggen dat ik naakt porno kijk

Een paard aanvallen, dat zou niet snel in mij opkomen. Dus dat je boos bent, omdat dit en dat in je persoonlijke leefsfeer komt en dat iedereen recht heeft op geluk en jij dus ook, dat je de straat oploopt en dan een paard opzoekt om die met de bullepees op zijn ass te slaan.

Dat mag trouwens weer, ass zeggen tegen paardenkont. We draaien ze ook door een vleesmolen en verkopen ze dan als normale dierenbiefstuk, dus dat ‘u’ en ‘gij’ kan voorgoed in de vuilnisbak. Ze hebben ook geen benen meer. Poten, met een hoef, die van rechts in een linkse nek wordt geplaatst of omgekeerd.

Op het Museumplein werd er met stenen naar paarden gegooid en er werd zwaar vuurwerk tussen de pootbenen gegooid. Ook dat zou ik nooit doen. Ik ben één keer samen met ontploffend vuurwerk in een woonkamer geweest en daarna hoef je nooit meer.

Mijn broer had een lawinepijl in huis. Daar werd de hele avond over geluld. Gek werd ik van dat woord. Ik kon de keuken niet inlopen of er stonden zes man over die lawinepijl te oreren. Ik heb toen iets te makkelijk gezegd: steek dat rotding dan maar af.

Ik weet niet of ik het hier goed kan uitleggen, maar het voelde alsof er iemand ging bevallen van een zesling en wij niet wisten hoe je die ­kinderen eruit kreeg. Totale paniek. Veel door elkaar hollen, naar het brandende lontje kijken en dan weer heel hard iets Oudhollands schreeuwen. “Ach nee, heden! Ongelukkige!” We veranderen allemaal in Kapitein Haddock.

Daarna de ontploffing. We snapten meteen het hele idee ‘lawine’. Ik stond drie meter naast een ontploffend object waarmee ze normaal gesproken een berg sneeuwvrij maakten.

Zoiets naar een paard gooien, dat is vreselijk. Ik weet zeker dat Rien Poortvliet dat ook had afgekeurd. Die schilderde nooit het werk: Doodsbang paard met naakte kabouter op rug kijkt hoe kaboutervrouw zelf vuurwerk maakt.

Naakt. Het woord is gevallen. Deze column is nogal wild omdat ik in een overwinningsroes zit. Ik word al maandenlang gemaild door ­mensen die zeggen dat ik naakt porno kijk.

Ze schrijven: ‘Nico ha je je zult denken wie mijn naam kent, maar vanuit eigen mail heb ik beelden van treklul die jij aanstuurt op beelden van geschoren lichaam. Ik heb eigendom genomen van camera met gevolgden van dienst. Wil je dat goede buren jou zien klaar bewegen?’

Nu heb ik geantwoord: ‘Klopt dit van geen kant. Ik pornoteer alleen aangekleed met ­paardmeisjes’

n.dijkshoorn@parool.nl