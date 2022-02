Ik wil niet dat Amsterdam over honderd jaar onder water ligt

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dan heb je meestal twee soorten stemmers: mensen die allang weten waar ze op gaan stemmen en de twijfelaars.

Ik behoor tot de tweede groep, alhoewel ik moet zeggen dat ik in ieder geval een paar zaken héél belangrijk vind. De partij waar ik op ga stemmen, kies ik daar in ieder geval op uit. Ik heb kortgeleden besloten, nadat ik me in dit onderwerp verdiept heb, te stemmen op een partij die voorstander is van kernenergie. Kernenergie is nog het enige wat me hoop geeft in de uitdaging die we hebben om op grote schaal betaalbare duurzame energie op te wekken. De uitdaging om zo hopelijk snelle vooruitgang te boeken in de strijd tegen klimaatverandering en de desastreuze gevolgen ervan voor de wereld – waaronder Amsterdam, waarvan men zegt dat het in de toekomst in zee ligt.

Als leek ben ik voor een groot deel overtuigd na het lezen van onder andere het boek Waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat van de Vlaamse wetenschapsfilosoof en auteur Maarten Boudry. Hij pleit in verscheidene media al langer voor het negeren van de gangbare ‘groene adviezen’. Die zouden veel te weinig effect hebben en vooral mooi klinken. Volgens Boudry is het volstrekt irrationeel om kerncentrales te sluiten of de opening van nieuwe te verbieden, zoals in 2003 in België is gebeurd, omdat ze ‘betrouwbare, veilige en schone energie produceren, zonder broeikasgassen uit te stoten en zonder luchtvervuiling’.

Niet toevallig onderzoekt Nederland al de mogelijkheid om nieuwe kerncentrales te bouwen, omdat we inzien dat het met de zon en wind alleen niet gaat lukken of erg duur wordt. Op langere termijn is kernenergie een serieuze en betaalbare optie om de CO 2 -uitstoot verder te beperken, schreef voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, aan de Tweede Kamer in 2020. Uit een onderzoek dat de minister liet uitvoeren, bleek dat kernenergie niet duurder is dan wind- of zonne-energie. Volgens de onderzoekers van adviesbureau Enco is kernenergie bovendien veilig en zeker.

‘Inderdaad, windmolens en zonnepanelen stoten even weinig uit als kerncentrales, maar ze nemen wel honderden keren zoveel ruimte in beslag (en dus natuur), ze vergen een veelvoud aan grondstoffen en ze produceren een veelvoud aan toxisch afval. En bovenal: ze schikken zich enkel naar de grillen van de weergoden, in plaats van naar de stroomvraag van de verbruiker. Als het niet of weinig waait, vallen alle windmolens in het land tezelfdertijd stil,’ betoogt Boudry.

Frankrijk bewijst al decennia dat het gewoon kan: de koolstofintensiteit van de Franse elektriciteitssector ligt tien keer lager dan die van Duitsland, dat nog steeds volop bruin- en steenkool stookt. En de Fransen betalen minder voor hun stroom.

Ik heb mijn keuze voor 16 maart hiermee in ieder geval al beperkt tot Volt, VVD en Ja21, die landelijk voor kernenergie zijn. Ik hoop daarmee, indirect, een goede keuze te maken voor een droog Amsterdam over honderd jaar.

