“Mij maken ze niks wijs. Dat corona­virus is in een Chinees laboratorium ontwikkeld in samenwerking met Amerikaanse geleerden. Bewijzen te over. Kijk maar op onze website watermaaktziek.nl. Het doel van Amerika en China is samen de totale wereldheerschappij te ­krijgen.”

“Dit is echt onzin. Het coronavirus is tienduizenden jaren oud en is door het smelt­water dat door de opwarming van de aarde aan de oppervlakte is gekomen, opgepikt door vleermuizen waarvan door Chinezen soep is gemaakt en is onbeheersbaar en zal de totale vernietiging van de mens tot gevolg hebben als wij ons niet snel bekeren tot de Moeder Matromium. Zie onze website moedermatromium.nl, waar we met een overdonderende hoeveelheid bewijzen komen en waar u ook natuurlijke geneeskrachtige kruiden kunt kopen om corona tegen te gaan.”

“Neem me niet kwalijk. Dit zijn complottheorieën. Die slaan nergens op. Dit virus is domweg een straf van God. Dat kan je aan alles zien. God wil ons hiermee een les leren. Hij ziet dat de mens er een zootje van maakt. We kopen en kopen maar, het consumentisme. Er is niet één rupsje-nooit-genoeg, er zijn er 7 miljard. En God geeft ons nu het coronavirus om ons weer met elkaar te laten samenwerken, om ons te verbinden.”

“Waarom God? Waarom niet Allah? Sorry hoor. Ik vind dit racistisch.”

“Neem me niet kwalijk, God heeft geen kleur.”

“Daar gaat het niet om. Je sluit Allah uit. Allah heeft net zo goed corona onder de mensen gebracht als God. En Allah heeft ook geen kleur.”

“Ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik twijfel sterk of corona wel bestaat. Ja, mensen worden ziek, maar mensen worden altijd ziek. En mensen gaan dood. Corona is een economische truc om de economie te resetten. Daar zijn duizenden bewijzen voor. Die reset is nodig, omdat er te veel geld is bij de rijken en te weinig bij de armen. Lees Piketty. En door corona wordt die kloof wat gelijk getrokken.”

“Nee. Jullie zien het niet. Corona is een voorbode voor een wereldoorlog. Die zal meer slachtoffers veroorzaken dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar. De volkeren worden eerst verzwakt en dan komen de Chinezen. Ze hebben onze grondstoffen nodig. Daar zijn vele wetenschappelijke bewijzen voor. Zie derdewereldoorlog­isaanstaande.com.”

“Corona bewijst dat ruimtewezens bestaan! Ze hebben al bezit van ons genomen.”

