Ik wil Hans Wiegel een eenvoudige vraag voorleggen

Laat ik gewoon eerlijk zijn: ik heb Hans Wiegel zwaar verwaarloosd. Ik wist wel dat hij nog leefde, maar ik deed er niets mee. Daarom is het goed dat WNL op Zondag hem dit weekend uitnodigde. Wat hij allemaal vond en wat voor goede raad hij gaf weet ik niet, want ik stond een vaatwasser in te ruimen, maar ik zag aan Hans zijn gezicht dat het hem goed deed. Lekker, dat studiolampje op zijn Wiegelhoofd.

Nu ben ik van plan dat vaker te gaan doen, Hans Wiegel opbellen en hem om raad vragen. Als je mensen zo makkelijk gelukkig kunt maken, wat kan daar dan op tegen zijn?

Zelfde verhaal met onze veteranen. Die hebben twintig jaar met een baret op hun hoofd zitten wachten op een televisiemomentje en dat pakten ze zaterdag glorieus op het Museumplein in Amsterdam. Ze kregen 1200 liter water in hun nek omdat ze demonstranten verdedigden die zich als verpleegster hadden verkleed, maar ik zag hun ogen net zo glanzen als die van Wiegel. Ze werden gefilmd. Ze werden gefotografeerd. Ze bestonden weer heel even.

Die veteranen moeten maar door een ander worden gebeld, want ik ga mijn handen vol hebben aan Hans Wiegel. Dat is niet direct iemand die lekker kort en bondig je vraag beantwoordt. Volgens de laatste telling heeft hij van 38.380 dingen heel veel verstand en over 129.349 zaken een mening.

Ik ga hem niet naar de VVD vragen. Die riedel ken ik nu wel. Ik wil de oude Wiegel proberen los te woelen in dat fossiele politieke lichaam. Ik wil beginnen met een eenvoudige vraag. “Meneer Wiegel, u noemde Sigrid Kaag ‘geen gemakkelijke vrouw overigens, dat hoeft ze van mij niet te zijn, dat is prima zo’. Kunt u dat eens uitleggen? Veel vrouwen zullen dat heel interessant vinden.”

Daarna leg ik mijn telefoon neer en wacht ik tot het stil wordt. En dan doorpakken. “Fijn, meneer Wiegel. Dat is een hele aparte kijk op de dingen! Ik zou bijna zeggen: die typische Wiegelkijk. U wordt erg gemist. Andere vraag: hoe maak je goede pindakaas. Welke pinda’s moet je dan hebben?” En hop, daar gaat hij alweer.

Dan geef je zo een man een horizon. Hij doet er weer toe. Mensen willen iets van hem weten. Ik wil het wekelijks gaan doen, op een vast tijdstip. Dan kan hij zich er op verheugen. Ik heb al een paar vragen klaarliggen. “Meneer Wiegel, als Mark Rutte stopt, welke commissariaten raadt u hem dan aan?” en “U vindt vast iets van Lilianne Ploumen haar verkiezingsjurk. Vertel!”

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.