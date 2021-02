“Mijnheer De Jonge, hoe zit het nu met het aantal vaccinaties?”



“We hebben nu de juiste aantallen, maar wat die precies zijn, kan ik niet zeggen.”



“Waarom niet?”

“Ik kan het wel zeggen, maar we willen precies zijn, en eerlijk, en daarom hebben we nu de juiste telling gedaan.”

“Dus daarvoor was de telling niet juist?”

“Ja, die was zeker juist, maar wat reken je precies onder een vaccinatie? Daar hadden we geen onenigheid over, maar daar bleken soms verschillende visies over te bestaan. Reken je het moment dat de spuit in de arm gaat, het aantal vaccins dat we hebben gebruikt, het aantal vaccins dat op weg is naar een priklocatie of het gemiddeld aantal vaccins dat na een week of maand is geprikt.”

“IK WIL GEWOON WETEN HOEVEEL MENSEN ER NU GEVACCINEERD ZIJN!”

“Ja, maar daar moeten we het wel allemaal over eens zijn. Daar zijn we het ook over eens, maar dan krijg je toch dat ik morgen bij wijze van spreken honderd mensen kan vaccineren, maar ik weet nu al dat ik er overmorgen tweehonderd kan vaccineren, kan ik dan nu zeggen dat ik er aan het eind van de week duizend heb gevaccineerd, of moet ik wachten tot er duizend zijn gevaccineerd?”

“Eh… Maar hoe doen ze dat dan in Israël waar ze 63 keer sneller zijn dan wij?”

“Wij zijn afhankelijk van het aantal vaccinaties, dat is Europees geregeld. Verder heeft Israël een andere methode, en…”

”Mijnheer De Jonge… Engeland dan. Hoe kan Engeland sneller vaccineren dan wij?”

“Engeland is weer een ander verhaal. Die hoeven zich niet aan de EU-regels te houden. Die zijn zo stom geweest uit de EU te stappen en daarom kunnen zij nu sneller vaccineren.”

“Ik snap er niets meer van, mijnheer De Jonge.”

“Zorgvuldigheid staat bij ons voorop. De vaccins werken, dus het einde is in zicht.”

“Maar sommige vaccins werken niet zo goed. Maar 60 procent.”

“Ja, maar dat is meer dan de helft… Dat vaccin hebben we nog niet, dus niets aan de hand.”

“Wanneer krijgen we dat?”

“Dat hangt van de EU af, maar ook van de fabrikant, en dan natuurlijk is het in handen van de Gezondheidsraad en dan natuurlijk van de GGD en alle andere instanties….”

“Moeten we nu wéér constateren dat het een rotzooitje is?”

“Dat zegt u, ik vind dat het wel meevalt.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.