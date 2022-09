Beeld Sjoukje Bierma

“Ik wil geen man met een roeimachine.”

Dat riep een spreker vorige week tijdens de presentatie van Bijna een man, het eerste dagboekdeel van J.J. Voskuil in een volle Oude Lutherse Kerk aan het Singel.

Er werd strijdlustig met de vuisten bij gezwaaid. Het was een imitatie van Nicolien, de vrouw van Maarten Koning in Voskuils magistrale romanserie Het bureau.

Die roeimachine bleef nog lang hangen.

“Ik wil geen man met een roeimachine. Ik ben toch niet getrouwd met een patser?” Dat zegt Nicolien tegen Maarten als hij er een heeft gekocht om meer aan beweging te gaan doen. Het verwijt is dat hij zich niet solidair toont aan de gewone arbeider die het moet doen met gewone ochtendgymnastiek.

Ik moest denken aan de roeimachine die ik ooit aanschafte. Eind vorige eeuw, ik woonde nog in De Pijp. Ik had het apparaat midden in de nacht gezien in een Tel Sell-uitzending op televisie, waar je ook dozen kon bestellen met bitjes en vloeistoffen om verbijsterend wittere tanden mee te krijgen.

Er zat een geweldige patser met ontbloot bovenlijf en een heel klein blauw broekje op dat apparaat zijn met superglanzende olie bewerkte spieren te tonen terwijl hij aan de ijzers trok.

Het kostte hem zo te zien geen enkele moeite, want hij vertelde er als een marktkoopman een geweldig sprookjesverhaal bij over schitterende resultaten met slechts vijf minuten roeien op het wonderapparaat.

Dat wilde ik geloof ik ook, want een week of wat later werd er aangebeld en sjouwde ik een bouwpakket naar boven. Ik had die nacht blijkbaar het toestel besteld. Nog verbaasder was ik toen dus bleek dat ik het apparaat zelf in elkaar moest zetten.

Dat kostte enige moeite, ik moest bij de bovenbuurman inbussleutels en een bahco lenen, om de ijzers met elkaar te verbinden en het geheel te laten scharnieren.

Het ding roeide voor geen meter. Het zitje zat scheef, de hendels werkten niet synchroon, ik kwam op het zitje nauwelijks vooruit, en het geheel piepte en kraakte alsof het al heel lang mishandeld was.

De roeimachine stond al snel stof te verzamelen in een hoek van de slaapkamer. De patser in mij is nooit tot wasdom gekomen.

Voskuil en sport. In Bijna een man toont hij zich een fanatiek hockeyer. Voor de rest is er nauwelijks sprake van sport in dit eerste dagboekdeel. Al lezen we wel over biljartkampioenen en een tennisracket.

Die komen voor in de meesterlijke beschrijvingen van vakanties die Han Voskuil en zijn vrouw Lousje Voskuil-Haspers maken. Die vakanties werden door de sprekers van de Voskuilavond als saai en langdradig afgedaan, maar dan hebben ze niet goed gelezen.

Voskuil weet soms met een zin zo’n verhaal een schitterend mysterieuze zet te geven. Als ze in Engeland door een troosteloos, industrieel gebied trekken, merkt hij op: ‘De mensen zijn vies en achterdochtig, de winkels zijn stoffig, volgepropt met pakken, en smakeloos.’ Dan de uitsmijter: ‘Uit deze plaatsen komen biljartkampioenen.’ Schitterend.

De mooiste is, als ze vanuit Noorwegen in verschillende auto’s en vrachtwagens terugliften naar huis, en ze bij een verlegen man in een beige trui in de auto zitten. ‘Op de achterbank lag een tennisracket dat hij naar Oslo moest brengen.’

Daar wordt verder niets over gezegd. Maar de fantasie slaat wel op hol. Ook hoorde ik Nicolien in mijn fantasie schreeuwen: “Ik wil geen man met een tennisracket!”

Lousje neemt in dit deel het woord patser niet in de mond. En de roeimachine zit nog ver in de toekomst verborgen.



