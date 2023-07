Ik wil dat de daders die Victoria Amelina hebben vermoord de doodstraf krijgen

We kregen, ik denk dat we 15 of 16 jaar waren, de volgende vraag voorgelegd: “Moet er verschil in straf zijn tussen lieden die zes miljoen mensen vermoordden en mensen die er vijf miljoen hebben omgebracht?”

Het was 25 jaar na de tweede Wereldoorlog en we wisten precies wie en wat er met ‘zes miljoen’ werd bedoeld.

We vonden niet dat er verschillend moest worden gestraft.

“En als er nou vier miljoen waren vergast? Moet er dan een mildere straf komen?”

Onze leraar noemde steeds een lager aantal mensen die waren vermoord.

Wij hielden voet bij stuk.

Maar toch…

Wanneer begonnen we te twijfelen?

Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat we onze twijfel niet lieten zien, hoe jong we ook waren. Onze docent had dat wel door.

“Moet je iemand die één moord pleegde minder zwaar straffen dan iemand die tien moorden heeft gepleegd?”

“Ja!” riepen wij.

“En moet iemand die honderd moorden heeft gepleegd zwaarder worden gestraft dan iemand die tien moorden heeft gepleegd?”

Onze gedachten stonden in vuur en vlam. Juridische manieren van denken en ethiek waren voor ons spelletjes waardoor we ons volwassen voelden. Wij waren tenslotte de toekomstige rechters, filosofen en politici.

Maar hoe moesten we hierover denken?

“Jullie moeten zelf tot een oordeel komen.”

Het was 1970. Grotere vrijheid dan in de jaren zestig en zeventig heeft onze samenleving niet gekend. Dat vrijheid een slang is die zijn eigen staart opeet hadden we nog niet door.

Juridische en ethische vraagstukken zijn nog steeds ingewikkeld. Van mij mag alles of niets. Ik ben helaas de man van ‘soms.’ Soms vind ik dit, soms dat. Iedere keer als ik mezelf ‘soms’ hoor zeggen, voel ik me een ruggengraatloze slappeling. Maar soms is voor mij ook een enigszins schijnheilige manier om genuanceerd te zijn.

Ik merkte gisteren dat ik erg aangeslagen was door de dood van de Oekraïense schrijfster Victoria Amelina. 37 jaar was ze. Gedood door een Russische raketaanval op het Ria Pizza-eethuis, een bekende ontmoetingsplek voor journalisten en hulpverleners.

Ik ken haar niet, nooit iets van haar gelezen, maar een vreselijke woede maakte zich van mij meester.

Sommige mensen vind ik belangrijker dan andere. Schrijvers vind ik belangrijk, omdat ik er zelf één ben. En ik wil dan dat de daders die haar hebben vermoord de doodstraf krijgen, wat in oorlogsrecht mag.

Soms eis ik van mezelf dat ik ongenuanceerd ben. Uit wanhoop.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.