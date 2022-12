De kerstman kwam vroeg dit jaar. Nog voor ik alle ballen ophing en enkele nieuwe had aangeschaft (Eentje van Freddie Mercury! Eentje van George Michael!), kwam hij naar me toe gestampt: de gast die ik het meest mijd op het hondenveldje.

Net als Santa Claus is dit een kerel die graag uitdeelt en daar niets voor terug verwacht. Hij trakteert doorlopend op adviezen, mijn goede humeur verkruimelt bij hem als een piek onder een dwarsligger.

Want dit is een mansplainer die zo mansplaint dat hij mij graag mansplainend uitlegt wat mansplainen betekent. Deze vent is geen betweter. Het is een beterweter.

“Weet je wat je beter kunt doen?” is zijn standaardmonoloogopening. Dit kan een uiteenzetting opleveren over zevendertig manieren om een wollen trui te wassen (“Geen zeep!”). Of een verhandeling over voeding (“Ik heb al vijf jaar geen brood gegeten. Beter voor the guts.”). Of een referaat waarom het belachelijk is dat onze kinderen op voetbal zitten (“Je mag het tegenwoordig niet zeggen, maar een blank team zie je zelden. Ik zal het N-woord niet gebruiken, dat mag namelijk óók niet meer, schande trouwens, maar dat leg ik een andere keer wel uit, hoe dan ook, ‘t wemelt ervan. Dat moet je als ouder maar net willen.”)

Na die laatste opmerking gaf ik een dot tegengas, waar hij slechts vaderlijk om lachte. Vervolgens negeerde ik hem wekenlang. Maar vandaag liep het anders.

Ik weet niet of het door de kip van gisteren kwam, maar Frenkie de Hond was aan de dunne. Normaliter is dat reden voor nerveus gedoe. Ik wil braaf onze beestenkak opruimen, maar bij hopjesvlasubstantie is dat knap lastig. Het glibbert en glijdt zo van het plastic hondenzakje, niet te doen. Ik heb ooit gepoogd de spetterpoep op te rapen met een mondkapje maar dat was evenmin een succes.

Tegenwoordig doe ik de zakjesshuffle. Wanneer iemand langsloopt, buig ik me ferm over het dampende bruin alsof ik aan het rapen ben. Is de passant weg, dan maak ik me schielijk uit de voeten, mijn schijtbeest achter me aanslepend.

Zo ging het ook vanmorgen. Frenkie is echter een halve husky. Dat betekent dat hij een enorme wollen bontjas heeft. Serieus, hij lijkt ontploft. Het is een witte wuppie op pootjes waar alles in blijft hangen.

En terwijl ik dacht dat ik de strontsituatie aardig opgelost had, zag ik rond Frenkie’s aars een enorme bruine vlek, inclusief bungelde stukjes poep, net op het moment dat de mansplainer op ons afbeende.

“Dag Frenkemans!” brulde hij. “Wat kijkt je baasje bescheten.” Frenkie, die geen enkel onderscheid des persoons kent of iemand nu een lul is of niet, sprong enthousiast op. En toen aaide de kerel hem. Uitgebreid. Eerst over de kop. Toen de rug. En nog voor ik mijn mond kon openen klauwde zijn mannenknuist richting de racekakreet van mijn hartenlap.

“We moeten weg!” riep ik iets te hoog. Parmantig beenden wup en ik het veldje af. Ik grijnsde. Frenkie grijnsde. Want we wisten: dit jaar ging de kerstman niet met lege handen naar huis.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.