Ik werd misselijk toen ik de apps van JFvD met eigen ogen zag

In politiek Den Haag speelde zich afgelopen week een ware soap af. Net als je dacht dat je op de hoogte was van het laatste nieuws rondom Forum voor Democratie, diende zich een nieuw hoofdstuk aan.

Een van de krantenartikelen viel mij in het bijzonder op: een interview met (ex-)FvD-senator Paul Cliteur in dagblad Trouw. Daarin toonde hij zich, een dag na zijn eigen vertrek, solidair met mentorkind Baudet.

Ik citeer: ‘Er is al heel lang discussie over wat jeugdige onverlaten in appgroepen beweren. Dat verwijt ik ook journalisten, die op een ongehoorde manier geobsedeerd zijn met deze zaken. Er is geen bewijs voor racistische, fascistische of xenofobe opvattingen […]. Ik hoop dat Nederlandse journalisten eens tot bezinning komen.’

Forum voor Democratie heeft er vaker een handje van om feiten in twijfel te trekken, maar hier maakt Cliteur een grote fout. De rechtsfilosoof demoniseert journalisten niet alleen, hij onderschat hen ook. Ik volg FvD al een tijdje en via een betrouwbare bron heb ik honderd pagina’s in handen gekregen met screenshots van gesprekken in JFvD-appgroepen. De strekking daarvan is geen geheim meer. HP/De Tijd trad er in april mee naar buiten en het is beschreven in het boek Mijn meningen zijn feiten van Harm Ede Botje en Mischa Cohen. Cliteur moet niet zo schijnheilig doen: hij heeft de apps van de jongerentak zelf ongetwijfeld gelezen.

Hoewel ik de globale inhoud van de appberichten dus al kende, werd ik toch misselijk toen ik ze met eigen ogen zag. Een kleine bloemlezing:

F.: ‘Antisemitisme mag van mij altijd, lieverd.’

M.: ‘Soros is een nazi.’

B.: ‘Ik zou letterlijk iedere ideologie aanhangen die NL weer 95% blank maakt met 0% moslims.’

T.: ‘Joden zijn ontzettend bang voor blanken. Daarom zijn alle nieuwsorganisaties, met voornamelijk joden in de top, keihard bezig met anti-blanke retoriek verspreiden.’

R.: ‘Het is verwerpelijk dat joden internationale pedo-­netwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen, maar in Saudi-Arabië mogen vrouwen niet eens autorijden.’

T.: ‘Door de eeuwen heen zijn joden altijd vervolgd. Nu ze aan de macht zijn is het enige logische vervolg dat ze ons weg willen hebben.’

I. deelt een YouTubeclip met de naam Gas, Gas, Gas.

Gelukkig was er deze week nog goed nieuws voor Baudet: niet alleen Cliteur sprong voor hem in de bres, ook voormalig radiopresentator Robert Jensen en positiviteitsgoeroe Emile Ratelband toonden zich loyaal.

Tsjakkaaaa, zullen we maar zeggen.

Wellicht is het een idee als zij zich kandideren voor de Tweede Kamerverkiezingen, mocht Baudet daadwerkelijk door willen (en kunnen) met ‘zijn’ Forum. Rapper en QAnon-aanhanger Lange Frans zou een andere goede kandidaat zijn. Maar let wel: áls je op FvD stemt, weet dan waarvoor je kiest. Feiten zijn namelijk wel degelijk feiten. En deze feiten liegen er niet om.

Natascha van Weezel (34) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.