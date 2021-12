Ik wens Mo spoedig weer zijn advocaat

Mohamed Razzouki is in elke vezel een jongen van de straat. Een vlotte babbel in rond Utrechts, het temperament van een volbloed en het geduld van een waakhond.

Van alle verdachten in het grote liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien beweerde vazallen, is ‘Mo’ het snelst geprikkeld en geagiteerd, en, zeg, het assertiefst als hij denkt dat kroongetuige Nabil B. ‘wéér liegt’ over onderwereldmoorden, of over zichzelf.

Vier jaar had hij Nico Meijering aan zijn zijde, de ervaren advocaat die al zoveel, soms kleurrijke, verdachten bijstond die tot de top van de vaderlandse onderwereld worden gerekend. Een raadsman die hun emoties en oprispingen wat weet te temperen – om te voorkomen dat een al te opgefokte ‘proceshouding’ de blik van de rechters donker kleurt.

Maar dezer dagen ontbreekt de advocaat meestal in ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp. Hoofdschuddend weggelopen omdat hij de verdediging niet voluit kan voeren nu hij zijn laptop vol dossiers en aantekeningen niet mag meenemen naar besprekingen met Razzouki in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Enfin, ik schreef er vorige week over, het probleem gaf ook donderdag weer debat.

Misschien vonden de rechters het stiekem wel heel even best zonder Meijering, want die kan een kritische lastpak zijn met zout voor op elke slak, in hun ogen.

Áls dat zo was, is dat gevoel inmiddels omgeslagen in ongemak.

Want Mo zit nu dagenlang in zijn eentje in de verdachtenbank. Hij bevraagt eigenstandig de kroongetuige – over zaken waar het op dat moment niet over gaat, vooral – en is onbeteugeld opgewonden (‘hij is een oplichter!’).

Dat hij zijn dossier niet bij de hand heeft en dus niet kan uitleggen over welke passages hij precies fulmineert, helpt niet. In zijn fanatisme te achterhalen hoe het toch zat met Nabil B.’s versleutelde telefoons, wekte hij zomaar sterk de indruk zelf óók zo’n toestel te hebben gehad waarmee over moorden werd gecommuniceerd. Een stelling van justitie waarop hij nooit heeft willen reageren.

Zijn vragenvuur, soms meer een litanie, schiet alle kanten op.

De rechters worstelen met de afwezigheid van de advocaat die zijn klant voor narigheid kan behoeden, door het dossier kan loodsen en de rechtbank en het proces verstaat.

Letterlijk, ook.

Toen een rechter deze week opmerkte dat Mo’s doorvragen geen zin had ‘omdat het de kroongetuige niet meer bijstaat’, riep Mo gefrustreerd uit: ‘Het staat er wél bij!”

Ik wens hem en het Marengoproces een spoedige terugkeer van zijn advocaat, als dat gedoe om de laptops is opgelost. Dat hij donderdag uitriep dat hij ‘geen eerlijk proces krijgt nu’ en ‘zonder mijn geboeide advocaten’ geen antwoorden kan geven terwijl ‘de antwoorden me op de lippen branden’, is niet het onverstandigste dat hij te berde bracht.

