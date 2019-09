Ik weet niet wat ik gedacht zou hebben in 1610

Ronald Plasterk, voormalig minister en PvdA-coryfee, tweette on langs: ‘Het klimaatbeleid heeft iets van een religie, de leider van een regeringspartij en de minister zeggen het ook. (…) Reusachtige windmolens zijn de kerk­torens van het groene geloof. De glinsterende zonnepanelen de thuisaltaren van het groene geloof. (Er is al lang door het PBL doorgerekend dat wind en zon niet de oplossing zijn. Onderdeel van het groene geloof.)’

De kritiek die Plasterk ontving, was voorspelbaar. Rechts juichte dat hij eindelijk ‘woke’ was, terwijl bij links precies datgene gebeurde wat je ook wel ziet bij afvalligen die hun stam verlaten. De stam pikt dat niet. Ze reageerden met o.a.: ‘Alles goed met u, mijnheer Plasterk?’ ‘Is dit een parodieaccount? Of gewoon een heel gênante tweet?’ ‘Heel eng dit.’ ‘Plasterk, een van de slechtste ministers die er zijn geweest (…) solliciteert blijkbaar bij het FvD.’ En zo ging het door.

Hij mocht dan wel een weten­schapper zijn, maar het was een slechte wetenschapper. Hij mocht dan wel een hoogleraar zijn, maar hij is geen klimaatdeskundige.

Uiteraard ben ik het met Plasterk eens, maar daar gaat het even niet om. Juist de reac­ties tonen aan dat we te maken hebben met een geloof. Dat de aarde opwarmt, is een feit. Dat de mens er iets mee te maken heeft, zal ook een feit zijn. Maar hoe één en ander in elkaar steekt, weten we niet precies, althans dat zeggen… sommige klimaatwetenschappers, die weer worden tegen­gesproken door andere klimaatdeskundigen.

Het klimaat heeft zodoende iets van een godsdiensttwist gekregen. De gomaristen (‘God heeft al voorbeschikt wie in de hel komt of niet’) versus de arminianen (‘de mens heeft een vrije wil en kan kiezen tussen deugd of zonde.’) De gomaristen wonnen, trouwens. Je zou GroenLinks en D66 de gomaristen kunnen noemen en bijvoorbeeld FvD en de PVV de arminianen.

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik gedacht zou hebben in plusminus 1610. Zoals ik ook niet weet wat ik nu precies moet vinden en denken over het klimaat. Ik ga af op mensen die ik vertrouw, hoogacht, goede denkers vind of overtuigend vind argumenteren. We hebben specialisten die denken voor ons, die geen specialist zijn.

Ik ga uit van een bepaalde moraal en laat mijn moraal ook weer door de specialisten vormen. Of ik het bij het rechte eind heb, weet ik niet.

Ik gok, met vertrouwen als inzet.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.