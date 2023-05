Fragment van een mail aan mijn kleindochter.

… en zo kwam Koosje terecht in Oekraïne. Hij blafte om te kijken of daar misschien hondjes waren.

“Hou je bek!” hoorde hij opeens. Uit de bosjes kwam Vlodja tevoorschijn, een herdershond. Hij had een helm op en een gevaarlijke tak zat tussen z’n halsband gestoken. Hij vroeg: “Wie ben jij?”

“Ik ben Koos uit Nederland en een bek hebben mensen! Een hond heeft een mond, leerde ik van mijn moeder.”

“O ja? Je moeder zal ik eens bijten in d’r kont met mijn mond… Wij zijn soldatenhonden met grote monden, en vind je dat gek hou dan je bek!”

Koos probeerde ook een rijm te verzinnen, maar dat lukte niet.

“Tegen wie vechten jullie?” vroeg hij.

“Wij voelen ons geknecht. En strijden voor ons recht tot de strijd is beslecht. Wij strijden tegen de Russische hond die wonen wil op onze grond,” zei Vlodja.

“Zullen we stoppen met rijm?” vroeg Koos.

Vlodja knikte, hij had inmiddels gezien dat Koosje ongevaarlijk was. Vlodja vond honden uit Nederland sowieso aardig, want die brachten vaak iets lekkers mee. Ze spraken alleen heel slecht hun talen. Ook hun eigen taal. De juffen en meesters in Nederland waren niet best.

“Heb jij ook iets lekkers bij je?” vroeg Vlodja aan Koos.

“Dit keer niet,” zei Koos slim.

Koos zag dat Vlodja moe was.

“Wanneer is jullie strijd afgelopen?” vroeg Koos.

“Als er één heeft gewonnen,” zei Vlodja.

“Net een wedstrijd.”

“Ja, maar wie verliest is dood. Oorlog is een wedstrijd met echte slachtoffers. En met maar één spelregel: dood zo veel mogelijk tegenstanders.”

(Het spijt me Bloem, dit is niet leuk om te lezen, en voor opa ook niet leuk om te schrijven maar zo is het wel.)

“Ik weet niet of ik zo dapper ben om te doden,” zei Koos.

“Ach, wie niet dapper is om te doden, is altijd wel dapper om te vluchten. Zo is iedereen dapper.”

Koos knikte.

“Ik ben eigenlijk op reis, maar ik zal jullie helpen, ik wil niet vechten. Hoe kan ik dat het beste doen?”

Vlodja dacht na.

“Jullie Nederlandse honden willen je altijd met andere honden bemoeien. Dat hoeft niet.”

“We doen graag het goede,” zei Koos, “dus hoe kan ik voor jullie het goede doen?”

“Het goede? Ik weet zelf niet meer wat het goede is in deze wedstrijd. Wees maar een goede hond. Dat is altijd goed.”

