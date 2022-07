Russen schijnen goed te kunnen lijden.

Wij daarentegen zijn verwend en decadent.

Hoe zou ik het vinden om bij min 20 geen kachel te hebben? Als het water op rantsoen is? Als ik het moet doen met de kleren van jaren her, als ik niet naar de dokter kan omdat diens werkdruk te hoog is, als ik geen koffie meer kan drinken en geen wijn, als ik nauwelijks geld en eten had?

Wenkt dan de misdaad niet?

En als de misdaad wenkt, wat heeft mijn opvoeding dan voor zin gehad? Wat is het belang van beschaving als je lijdt?

Mijn moeder hield me voor dat wie zich in het kamp het beschaafdst gedroeg een grotere kans op overleven had.

Maar zelf gedroeg ze zich in krijgsgevangenschap niet altijd zo beschaafd. (“Ik had een kind om voor te zorgen,” zei ze.)

Beschaving is zelfbeheersing. Je moet afzien, in de dubbele betekenis van het woord. Je moet zaken weigeren die je wil en je moet hard werken om dingen te krijgen. Afzien is lijden.

Kunnen wij afzien?

Ik vermoed dat we onze beschaving gaan verliezen.

Ach, de barbaarse Romeinen volgden de decadente Grieken ook op.

We zijn niet bereid offers te brengen en dat is wat je moet doen om je beschaving te behouden.

Poetin treitert ons en levert geen gas meer.

Wat is nou beschaafd? Moeten we bijvoorbeeld onze afspraak met de Groningers nakomen en van het Groningse gas afblijven, of moeten we nu toch dat gas oppompen om de gasprijzen weer enigszins normaal te laten zijn, waar heel Nederland baat bij heeft?

Mogen we de Groningers vragen dat offer te brengen? Wat verliezen zij? Mag je zeggen: jullie moeten de aardbevingen en de scheuren in jullie huis accepteren voor een hoger doel? Heus, we zullen jullie schade vergoeden.

Ik zou het accepteren. Maar ik leef niet in de aardbevingsgebieden. Ik heb geen huis met scheuren.

Ik weet niet of ik zelf zo beschaafd ben.

Net als mijn moeder zou ik in een ernstige crisis ook vechten voor mijn kleinkinderen, de boel belazeren, hier en daar wat stelen. Wat het kwaad is verandert tijdens een crisis. Je kunt dan je beschaving niet behouden. Je kunt situaties verzinnen – zoals mijn moeder die voor mijn zusje moest zorgen – wanneer het behoud van je beschaving zelfs immoreel wordt.

“Ik had geen tijd om te beseffen dat ik leed. Dat kwam pas na de oorlog,” zei ze.

