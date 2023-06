‘Ik weet niet of ik dood wil,’ zegt hij ‘maar echt leven wil ik ook niet’

Mijn leven voelt altijd te druk. Ik heb net boodschappen gedaan en moet nog een stuk schrijven, een paneldiscussie voorbereiden, facturen versturen en een vriendin bellen. Uiteraard allemaal vóór ik mijn kind van de crèche ophaal.

Onderweg naar huis zie ik een oude man op een bankje in de zon zitten. Lekker, dat zou ik ook wel willen. Ik loop snel door en knik vluchtig naar hem.

Een paar huizen verder kom ik alsnog tot stilstand. Er was iets met de blik van die man. Ik twijfel even, maar ga toch terug.

Nu ik voor hem sta, ziet hij er nog kwetsbaarder uit.

Ik vraag hoe het met hem gaat. “Goed,” antwoordt de oude man resoluut.

Ik schaam me een beetje. Waar bemoei ik me mee?

Net als ik er weer vandoor wil gaan, fluistert hij: “Ach, het kan beter.”

Zijn ogen ontwijken de mijne. Toch begint hij te vertellen: “Ik heb iets stoms gedaan. Ik kon een paar dagen geleden niet slapen en toen heb ik pillen genomen. Niet een paar, maar een heleboel.”

Het duizelt me een beetje. Waarom vertelt de man dit aan mij? Is het misschien makkelijker om zoiets heftigs met een wildvreemde te delen? Hij informeert of ik nog even de tijd heb.

Ik knik. Hij kijkt naar iets in de verte: “Ik wilde niet echt dood, maar ook niet meer echt leven.”

Hij lacht charmant, al verraden zijn ogen de pijn. “Mijn zoon kon me urenlang niet bereiken. Uiteindelijk is hij naar mijn huis gegaan. Daar vond hij me, met een lege pillenstrip naast me. De eerste dagen was hij ontzettend lief en bezorgd, maar vanochtend ontplofte hij opeens. Witheet was hij. Nou ja, ik begrijp het wel. Hij heeft het al zo druk en dan val ik hem hier óók nog mee lastig.”

Nog altijd sta ik te drentelen met mijn boodschappentas.

“De wereld komt zo hard binnen,” vervolgt hij. “De oorlog in Oekraïne die alsmaar doorgaat, de dreiging van een kernoorlog... Ik heb de Tweede Wereldoorlog én de Koude Oorlog meegemaakt. Mijn leven lang heb ik gestreden voor vrede en rechtvaardigheid – ik werkte met vluchtelingen uit Vietnam, Rwanda en Bosnië. Maar nu ben ik 82 en kan ik helemaal niets meer. Ik bén niets meer.”

Hij zucht diep.

“Drie weken geleden kreeg ik corona. Misschien heeft de isolatie me wel krankzinnig gemaakt. Mijn vrouw is zes jaar geleden overleden. We waren 59 jaar en 8 maanden samen. Ik weet niet of ik dood wil, maar echt leven wil ik ook niet. Had ik dat al gezegd?”

Ik vraag of hij het goed vindt als ik naast hem plaatsneem. De oude man knikt, plotseling wat schuchter.

En zo zitten we een hele tijd zwijgend in de zon, terwijl de drukke wereld aan ons voorbijraast

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl