Ik was ooit bewonderaar van Volozj, de Russische oligarch van het gekraakte pand in de Vossiusstraat

Eerst belandde Arkadi Volozj op de EU-sanctielijst. En nu heeft hij ook nog een kort geding verloren tegen krakers die zijn herenhuis in de Vossiusstraat bezetten. Het pand bleek op zijn naam te staan via een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden.

Ik was altijd een bewonderaar van Arkadi Volozj (58). Van huis uit wiskundige, bouwde hij het grootste internetbedrijf van Rusland op. Het begon met de Yandexzoekmachine – nog steeds de parel van het bedrijf. Maar inmiddels is Yandex veel meer: een combinatie van de Russische Google, Amazon en Uber. En ook nog een vleugje Elon Musk met Yandexrobots en zelfrijdende auto’s.

Op een vlucht naar Schiphol maakten we een praatje. “Wij hebben ons hoofdkwartier in Amsterdam,” vertelde Volozj, “Fiscaal aantrekkelijk en ver weg van het Kremlin.” Ik zag er niets kwaads in. In 2017 belde Arkadi Volozj. Of ik commissaris bij de Nederlandse Yandex Holding wilde worden. Met mijn ervaring in de Russische media en de Nederlandse nationaliteit was ik – volgens Arkadi – de ideale kandidaat.

Ik was reuze vereerd. Je wordt niet elke dag gevraagd om toe te treden tot het hoogste orgaan van Ruslands meest iconische bedrijf. Ik waarschuwde Arkadi wel dat ik geen blad voor de mond zou nemen. Er waren namelijk aanwijzingen dat Yandex Nieuws met zijn algoritmes rommelde zodat nieuwsberichten over Navalny onvindbaar werden. “Heel goed als je dat aansnijdt, dat verontrust mij ook,” zei Arkadi.

In de weken daarop struinde ik door het onmetelijke Yandexcomplex in hartje Moskou en maakte kennis met briljante ontwikkelaars, allemaal jong en idealistisch. Hier wilde ik graag bijhoren!

Maar tijdens een boardmeeting in Amsterdam waaide toch een ietwat andere wind. Vanwege zijn machtige positie had Yandex ingestemd met de benoeming van een ‘regeringscommissaris’. En deze meneer was bepaald not amused toen ik Yandex Nieuws ter sprake bracht. Een paar maanden later liet Volozj weten dat mijn benoeming niet goed was gevallen in het Kremlin. “Ik vind het heel jammer, maar het is een brug te ver.”

Laat uitgerekend Yandex Nieuws de belangrijkste reden zijn voor Arkadi’s recente val. Yandex Nieuws is nu het belangrijkste onlinepropagandaplatform voor het Kremlin. Volozj wordt terecht verweten dat hij daar als ceo onvoldoende tegen heeft gedaan.

Een paar weken na de start van de oorlog belde Arkadi opnieuw. Vanuit Israël, waar hij woont. “Ik ben bang dat ik op de EU-sanctielijst kom. Kun jij me helpen dat te voorkomen?” vroeg hij. “Dat is vrij simpel op te lossen,” antwoordde ik, ‘door je ondubbelzinnig uit te spreken tegen de oorlog’. Het bleef even stil. “Derk, je weet hoe ik tegen deze oorlog ben. Maar er spelen zulke grote belangen. Tienduizenden banen. Miljarden euro’s.”

“Er zijn momenten in het leven dat de keuze tussen goed en kwaad glashelder is. Nu is zo’n moment,” was mijn antwoord.

Ik schreef zelfs nog een conceptpersbericht voor Arkadi, maar ik heb daarna niets meer van hem gehoord.

Afgelopen week publiceerde Yandex de cijfers over het derde kwartaal. De omzet was met 46 procent gestegen tot maar liefst 2,1 miljard euro. Collaboratie is vaak winstgevend.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.