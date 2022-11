Ik was getuige van onfatsoenlijke en soms ronduit schandalige aanvallen op vertalers van verdachten

Als journalist heb ik me in de rechtszaal bescheiden en geruisloos op te stellen (een gemiste kans voor de rechtsgang zoals u begrijpt), maar mijn ingetogenheid haalt het niet bij die van een andere voor de rechtsstaat cruciale beroepsgroep.

De tolken.

De gerechtstolken, chiquer gezegd.

Deze weken spelen zij weer een onmisbare rol in het proces omtrent de gewelddadige overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, en de daaropvolgende wilde achtervolging tot in Broek in Waterland, waarbij de overvallers met automatische wapens schoten.

Alle acht verdachten in de lijvige strafzaak zijn Franstalig.

Zoals vaker in megaprocessen die ik bijwoonde, waren hun vertalers op meerdere procesdagen doelwit van gedoe.

Advocaten maakten bezwaar omdat niet elke verdachte een eigen tolk had. Dat had de rechtbank besloten omdat het geroezemoes door acht simultaan vertalende tolken afleidt, én omdat het reservoir aan beëdigde tolken ook in Amsterdam bepaald niet overloopt. Dat enkele raadslieden hun grieven bleven herhalen vertraagde, maar zou tot niets leiden en dat wist iedereen tevoren eigenlijk ook al wel.

Ik zat gedurende de belangrijkste zittingen pal achter de – meestal – vier vrouwen van middelbare leeftijd die elkaar onverstoorbaar afwisselden om de woorden van de rechters, officieren van justitie en advocaten onmiddellijk te vertalen voor de koptelefoons die alle verdachten op hun hoofd hadden. Woensdag was ook voor de tolken een extra slopende dag, toen de officieren van justitie zo lang rekwireerden dat hun relaas ’s avonds nog niet af was.

Ondankbaar werk. Zelden hoorde ik een verdachte een tolk bedanken.

Wél was ik getuige van onfatsoenlijke en soms ronduit schandalige aanvallen op vertalers.

Ik zal niet vergeten hoe twee (uiteindelijk bewezen) sadistische Turks-Duitse vrouwenhandelaren uitvoeren tegen de wellevende mevrouwen die hen hielpen hun proces te volgen. Met hun kolossale sportschoollijven zaten ze pal naast de vrouwen van in de vijftig, die ze uitkafferden omdat zij woorden of zinsdelen naar hun mening niet correct vertaalden.

Plaatsvervangend geïntimideerd zag ik het aan vanachter de perstafels – niet zonder ergernis omdat de rechters de bruten wel héél veel ruimte gaven. Ze lieten de tolken lafhartig in de kou staan, ik zeg het maar zoals het was.

Niemand is schuldig totdat het tegendeel is bewezen, een strafzaak draait primair om de verdachte et cetera, maar op enig moment wordt het gênant en moet een rechtbank gewoon een strenge scheidsrechter zijn en basaal fatsoen afdwingen.

Hoe voornaam het is de hulp van een goede tolk te krijgen, weet ik van mijn tripjes naar Marokko, waar ik processen volgde in lawaaiige rechtszalen waar hoog-Arabisch de norm is. Hoe knap dat ik alles rechtstreeks kon volgen – via tolken die bijna woordelijk alles vertaalden, inclusief de elementaire duiding waaraan ik behoefte had.

Mijn saluut voor de te vaak ondergewaardeerde (en onderbetaalde) gerechtstolken.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

