Beeld Sjoukje Bierma

Hier lagen de oude slachterijen.

Eind negentiende eeuw werd er een nieuw veemarktterrein ingericht.

De Cruquiusweg.

De plekken waar vee verhandeld werd en waar het bloed over de vloeren van de abattoirs stroomde, is inmiddels ingekapseld door de stad. Een bedrijventerrein en woningen zijn er na 1974 voor in de plaats gekomen.

Een verloren hoek, je moet echt het terrein op fietsen. Je rijdt er nog over een weg die Veemarkt heet. Maar de bloed- en slachtgeur hangt natuurlijk allang niet meer in de lucht.

(Wachtend op de trein woei er vroeger weleens een weeïge walm uit de nabijgelegen slachterij Sturko over de perrons van D. Zakdoeken voor de mond, nergens zoveel zakdoeken per vierkante meter dan toen op die plek, en kokhalzend de trein naar Arnhem in.)

Naast het terrein liep een spoor. Een deel van het perron en rails zijn bewaard gebleven, en er staat ook nog een perronhuisje: Museum Perron Oost. Met een oppervlakte van zes vierkante meter het kleinste museum van Amsterdam.

Je kunt er naar binnen kijken, maar je kunt er niet in. (Zijn de omwonenden al gewend aan de personen die maar om dat huisje heen blijven draaien?) Ik liep er een paar keer omheen. Zag een aanplakbiljet op de buitenmuur hangen. Een vermiste kat. Muuntje. ‘Met witte onderkant.’ (Zouden de omwonenden al gewend zijn om de om het huisje heendraaiende mensen?)

Het was een dag van wolken en blauw, en de zon sloeg af en toe knalhard toe. Hij weerkaatste in de ramen van het museum.

Ik deed wat ik al een tijd niet had gedaan. Ik ging heel dicht met mijn hoofd naar een raam, liet mijn voorhoofd tegen het glas rusten en plaatste mijn handen naast mijn gezicht. Ik was een trechter en mijn blik een tunnelvisie.

Dat kwam goed uit, want de tentoonstelling in Perron Oost heet U-Bahn Berlin.

Kunstenaar Ruurd Bakker heeft schilderijen gemaakt van metrostations in de Duitse hoofdstad. Vrij abstracte doeken, waarop de betegelde wanden van de stations zijn te zien. Mooie, strakke rasters in even mooie kleuren.

Prachtig, ik hou heel erg van dit soort werk.

Maar er is natuurlijk meer. Op sommige werken staat ook de naam van het station geschilderd.

Hermannplatz.

Soms in gotische letters.

Babelsberg.

Berlin-Wannsee.

Die laatste. Toch weer een connectie met de Tweede Wereldoorlog. In de Villa Marlier aan de Wannsee werd in 1942 de Wannseeconferentie gehouden.

Nou ja, je hoeft er geen verschrikkelijke dingen bij te bedenken. Maar misschien was dat wel de bedoeling van de schilder, om naast de abstractie toch ook een glimp van de geschiedenis te laten zien, want Berlin-Wannsee is geen U(ntergrund)-Bahn-station, en de naam van de expositie is toch echt U-Bahn Berlin.

De expositie krijgt daardoor – al dan niet bedoeld – wel een randje. Hou ik ook van.

Een korte regenbui verfriste de lucht om het oude slachtterrein.

Toen ik weer wegfietste van dit stukje verborgen stad keek ik nog eens goed om me heen, maar Muuntje zag ik niet.

